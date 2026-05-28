39° Campionato Regionale Csi Lombardia di atletica su pista, Virtus Calco vince la 2^ giornata

In gara dagli Esordienti fino ai Veterani B, i Cuccioli A/B senza punteggio

La terza e ultima prova del Campionato Regionale Csi è in programma il 7 giugno a Casalmaggiore (CR)

CASSANO D’ADDA (MI) – Seconda prova del 39° Campionato Regionale Csi Lombardia di atletica su pista, il Gs Virtus Calco riesce a vincere la classifica di società con 2.265 punti, al secondo posto il Circolo Anspi la Vigna (MN) con 1.854 punti, chiude il podio l’Atletica Cassano D’Adda (MI) con 1.714 punti.

Le altre società del comitato di Lecco, chiudono: 5° posto il Team Alto Lambro con 1.478 punti, 11° posto la Polisportiva Bernate con 518 punti, 17° posto la Polisportiva Bellano con 245 punti, 25° posto del Team Pasturo con 105 punti, 38° posto la Polisportiva Pagnona con 30 punti, 40° posto il Cs Cortenova con 27 punti, 42° posto la Polisportiva Castello Brianza con 14 punti.

La terza e ultima prova del Campionato Regionale Csi è in programma il 7 giugno a Casalmaggiore (CR), prima però ci saranno la 3^ prova del Campionato Provinciale il 31 maggio e Cernusco Lombardone, la 4^ prova il 10 giugno sempre a Cernusco Lombardone.

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