39° Campionato Regionale Csi Lombardia di atletica su pista, Virtus Calco vince la 2^ giornata

In gara dagli Esordienti fino ai Veterani B, i Cuccioli A/B senza punteggio
La terza e ultima prova del Campionato Regionale Csi è in programma il 7 giugno a Casalmaggiore (CR)
CASSANO D’ADDA (MI) – Seconda prova del 39° Campionato Regionale Csi Lombardia di atletica su pista, il Gs Virtus Calco riesce a vincere la classifica di società con 2.265 punti, al secondo posto il Circolo Anspi la Vigna (MN) con 1.854 punti, chiude il podio l’Atletica Cassano D’Adda (MI) con 1.714 punti.
Le altre società del comitato di Lecco, chiudono: 5° posto il Team Alto Lambro con 1.478 punti, 11° posto la Polisportiva Bernate con 518 punti, 17° posto la Polisportiva Bellano con 245 punti, 25° posto del Team Pasturo con 105 punti, 38° posto la Polisportiva Pagnona con 30 punti, 40° posto il Cs Cortenova con 27 punti, 42° posto la Polisportiva Castello Brianza con 14 punti.
La terza e ultima prova del Campionato Regionale Csi è in programma il 7 giugno a Casalmaggiore (CR), prima però ci saranno la 3^ prova del Campionato Provinciale il 31 maggio e Cernusco Lombardone, la 4^ prova il 10 giugno sempre a Cernusco Lombardone.
Tutti i podi dei lecchesi
- Cuccioli B
200m-1^ Alice Donghi 40”64 (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-1^ Alice Donghi 2,30m (Team Alto Lambro), 2^ Caterina Salvioni 1,89m (Team Alto Lambro).
- Cuccioli A
200m-2^ Ginevra Pelizzoli 35”46 (Virtus Calco).
Salto in lungo-2^ Ginevra Pelizzoli 3,28m (Virtus Calco).
200m-2° Sebastiano Romano 33”78(Team Alto Lambro).
- Esordienti
600m-2^ Viola Colombo 1’59”35 (Virtus Calco).
- Ragazze/i
1000m-2^ Anna Rigonelli 3’26”64 (Virtus Calco).
Getto del peso-1^ Lavinia Origo 8,87m (Virtus Calco).
Salto in lungo-1^ Lavinia Origo 4,60m (Virtus Calco).
60m-3° Prosper Jolly 8”63 (Team Alto Lambro).
Lancio del vortex-2° Riccardo Fossati 47,05m (Team Alto Lambro).
Salto in lungo-1° Dario Ghislandi 4,73m (Virtus Calco), 2° Prosper Jolly 4,70m (Team Alto Lambro).
- Cadette/i
300m-3° Nicolò Conti 40”75 (Team Alto Lambro).
Lancio del giavellotto-1° Riccardo Ghezzi 32,82m (Virtus Calco), 2° Mattia Bonfanti 32,18m (Virtus Calco), 3° Anselmo Mascitti 25,38m (Team Alto Lambro).
Salto in alto-1° Leonardo Gioisa 1,62m (Team Alto Lambro).
- Allieve/i
Getto del peso-3^ Matilde Beretta 9,55m (Virtus Calco).
Salto in alto-1^ Matilde Beretta 1,58m (Virtus Calco), 3^ Serena Viganò 1,45m (Team Alto Lambro).
100m-1° Cristian Pasquale 11”57 (Team Alto Lambro).
Getto del peso-3° Riccardo Galbusera 9,54m (Virtus Calco).
Salto in alto-1° Riccardo Galbusera 1,87m (Virtus Calco).
- Juniores
400m-1^ Letizia Paolino 1’02”06 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-1^ Elisa Dozio 38.02m (Virtus Calco).
Salto in lungo-1^ Elisa Dozio 5,20m (Virtus Calco), 2^ Letizia Paolino 5,08m (Virtus Calco), 3^ Emma Pontiggia 4,57m (Team Alto Lambro).
Lancio del giavellotto-1° Francesco Limosani 41,14m (Polisportiva Bernate), 2° Filippo Colombo 36,57m (Virtus Calco), 3° William Idili 28,50m (Virtus Calco).
- Seniores
1500m-2^ Camilla Valsecchi 5’10”78 (Csc Cortenova).
400m-1^ Giulia Cristina Rota 59”85 (Polisportiva Bernate).
Lancio del giavellotto-2^ Clelia Brognoli 23,79m (Virtus Calco).
Salto in lungo-2^ Clelia Brognoli 4,69m (Virtus Calco).
5000m-1° Stefano Villa 16’26”78 (Virtus Calco).
100m-3° Matteo Maggioni 11”56 (Virtus Calco).
Getto del peso-3° Matteo Maggioni 10,70m (Virtus Calco).
Salto triplo-1° Giacomo Maggioni 12,91m (Virtus Calco), 2° Matteo Dozio 12,13 (Virtus Calco).
- Amatori A
1500m-1^ Laura Joanna Luczak 5’29”28 (Virtus Calco), 2^ Costanza Antonello 5’48”73 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-2^ Viviana Maria La Piana 19,18m (Team Alto Lambro).
100m-1° Mattia Vitali 11”38 (Polisportiva Bellano), 2° Riccardo Santi 12”05 (Team Alto Lambro).
Getto del peso-1° Riccardo Santi 8,95m (Team Alto Lambro), 2° Cesare Emanuele Ratti 7,56m (Team Alto Lambro).
- Amatori B
1500m-1^ Cinzia Beccalli 5’59”32 (Virtus Calco).
400m-2^ Alice Maria Jhoanna Casonato 1’17”00 (Team Alto Lambro), 3^ Michele Gerosa 1’23”78 (Team Alto Lambro).
Lancio del giavellotto-1^ Elena Pozzoli 20,92m (Team Alto Lambro), 3^ Sabrina Mauri 18,84m (Virtus Calco).
Salto in alto-3^ Lucia Aldeghi 1,20m (Virtus Calco).
3000m-1° Dario Rigonelli 9’58”89(Virtus Calco).
- Veterane/i A
Salto in lungo-3^ Elena Ida Vercelli 2,81m (Team Alto Lambro).
3000m-1° Ivan Mazzoleni Terracini 10’44”57 (Polisportiva Pagnona), 2° Oscar Balbiani 11’18”23 (Team Pasturo).
Getto del peso-2° Bruno dalla Francesca 9,86m (Team Alto Lambro).
- Veterane/i
1500m-1^ Maria Grazia Zuliani 6’27”86 (Polisportiva Bernate), 2^ Maria Pia Bonanomi 7’10”86 (Virtus Calco).
Lancio del giavellotto-1^ Piera Balbiani 14,42m (Polisportiva Bellano).
Salto in lungo-1^ Maria Grazia Zuliani 3,01m (Polisportiva Bernate), 2^ Marina Conti 2,90m (Team Alto Lambro).
3000m-2° Lino Marelli 12’54”90 (Team Pasturo).
100m-1° Giuseppe Piva 14”34 (Polisportiva Bellano).
Getto del peso-1° Giuseppe Piva 9,34m (Polisportiva Bellano), 3° Luigi Fusi 9,09m (Team Alto Lambro).
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