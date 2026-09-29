3life in massa ai campionati italiani di Triathlon Sprint

Una grande partecipazione sia nelle gare individuali di sabato (maschili e femminili) sia nell’attesissima gara a squadre di domenica

LECCO – Grande presenza della società lecchese 3life nella due giorni di Cervia dove si sono assegnati i titoli italiani di triathlon sprint. Una grande partecipazione sia nelle gare individuali di sabato (maschili e femminili) sia nell’attesissima gara a squadre di domenica. Più di duemila atleti sono arrivati in Romagna da ogni parte di Italia solamente sette giorni dopo il grande evento targato Ironman che certifica la “Terra del sale” come la meta ideale per la triplici disciplina.

Due giorni dal sapore estivo che hanno visto ben quindici atleti 3life al tragurado della gara sprint individuale Age Group (750 metri a nuoto, 20 di ciclismo e 5 di corsa).

Tra tutti spicca la medaglia di bronzo di Sabrina Amato nella gara femminile. L’atleta lecchese classe ’90 strappa in volata il terzo gradino del podio della categoria S4 con il tempo di 1h14 e 34”.

Nella gara femminile al traguardo altre quattro atlete: Isacchini Alice (8^ S3), Monica Gallo (12° M3), Martina Colombo (16° S4) e Paola Checchinato (27^ M2). “E’ stato un podio inaspettato, conquistato solo allo sprint finale” – commenta Sabrina a fine gara – “Salire su un podio ad un campionato nazionale e sentire l’inno di Mameli con una medaglia al collo è stata una forte emozione!”

Nella gara maschile il migliore della spedizione è il derviese Luca Balbiani che conquista la quindicesima posizione tra gli M1 con il tempo finale di 1h05 e 27”. Stessa posizione, ma nella categoria M6 (dai 65 anni in su) per Giuseppe Brovelli. Tempo finale di 1h19 e 38”.

Tra gli altri atleti 3life al traguardo tra i migliori segnaliamo Stefano Invernizzi (17° M1), Stefano Leo (31° M1), Giovanni Mazzei (37° M1) e Renato Dell’Oro (27° M3).

Grande partecipazione anche nella gara di Coppa Crono a squadre (un triathlon sprint da svolgere in squadre da massimo cinque componenti, ndr) svoltasi domenica. Ben cinque squadre 3life al maschile su 290 complessive e una al femminile su 67 totali al via.

Le ragazze si confermano sugli scudi e dopo la gara individuale del sabato si presentano in team per chiudere diciottesime al traguardo con il tempo di 1h23.

Al maschile la migliore è la squadra B composta da Galbusera, Alegi, Dell’Oro e Biondi al traguardo in 1h12. Seguita dal team D composto da Milani, vannucchi, Quintini e Valli in 1h17. Sul terzo gradino di quadra il team composto da Gerosa Miche e Fabio, Branbilla, Molteni e Alberti con il tempo finale in 1h26 facendo meglio di una manciata di secondi del team E composto da Brovelli, Feriti e Tfaily. Delusione invece per la squadra A, sulla carta la favorita del lotto, incappata in una squalifica per scia vietata in bici.

Fanno seguito le parole del presidente 3life Giovanni Mazzei: “E’ stata una bellissima trasferta di gruppo. Negli anni abbiamo sempre snobbato un pò queste manifestazioni, sia per il calendario fitto di appuntamenti agonistici che ne impedivano la parecipazione, sia per le difficoltà logistiche di muovere tanti atleti in due giorni. Come società lechese più numerosa è doveroso esserci e confrontarsi con il meglio del triathlon italiano. Di fatto è una festa che unisce sport e divertimento. Grande successo per le gare a squadre che permettono anche a chi è meno allenato di gareggiare facendosi “aiutare” dai compagni più in forma e diventa anche un’occasione per dare vita a delle divertenti sfide interne tra compagni di squadra. Tutti hanno dato il massimo e, in uno sport prettamente individuale come il triathlon, non è facile fare switch e pensare da squadra lavorando per i compagni.”

