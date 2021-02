Claudia Sottocornola seconda nel percorso Strong (9 km)

Sabrina Amato a un passo dal podio nella gara Brutal (17 km)

LECCO – Primo appuntamento agonistico del nuovo anno per alcuni portacolori della 3Life, impegnati domenica scorsa a Ghemme (Novara) nel Brutal Trail. L’evento, alla sua seconda edizione, è stato organizzato con un numero limitato di partecipanti e seguendo attentamente le norme anti-contagio necessarie per poter correre nella massima sicurezza. Terreno di gara il magnifico vigneto Torraccia del Piantavigna nel comune di Ghemme, con diversi percorsi in base al numero di filari da attraversare e al dislivello da superare.

Tra i piazzamenti degli atleti lecchesi spicca il secondo posto conquistato da Claudia Sottocornola nella prova sul percorso Strong di 20 filari, ovvero 9 chilometri e 1000 metri di dislivello positivo. Gli altri si sono cimentati in quello più lungo di 40 filari, il vero e proprio percorso Brutal, distribuito su 17 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo. Sabrina Amato ha chiuso al quarto posto femminile, mentre nella classifica maschile troviamo Michele Gerosa 17°, Oreste Alegi 23° e Igor Quintini 73°.