A Rodero (CO) 3° posto per l’Atletica ’87 Oggiono, 4° per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Francesco Gianola (Juniores) e Elisa Pastorelli (Seniores) firmano le vittorie Assolute. Primi anche Michele Bellati (Allievi) e Simone Bergamini (Ragazzi).

RODERO (CO) – Domenica mattina è ripartito il Trofeo Lanfritto-Maggioni (Esordienti 10 / Ragazzi / Cadetti maschili e femminili) con la 4^ prova organizzata dal comitato Como/Lecco, dalla Fidal Lombardia e dall’Associazione Polisportiva Sporterapia. Fuori punteggio anche gli Esordienti 4/6/8 (155 piccoli atleti) e le gare Assolute (dagli Allievi fino ai Master) con 94 atleti. Domenica scorsa hanno corso sui prati di Rodero oltre 500 atleti.

Il Lieto Colle vince la classifica di società con ben 891 punti, sorpresa al 2° posto con l’Us San Maurizio con ben 708 punti, bene le nostre società con l’Atletica 87 Oggiono 3^ con 686 punti e l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni 4^ con 492 punti. Per le società lecchesi la classifica continua con l’8° posto del Cs Cortenova con 363 punti, l’11° posto dell’Osa Org Sportiva Alpinisti con 312 punti, il 14° posto della Polisportiva Mandello con 239 punti, il 17° posto di Premana con 124 punti, il 18° posto dell’Up Missaglia con 116 punti, il 19° posto del Team Pasturo con 91 punti.

Le prime due gare hanno visto tutte le categorie Assolute impegnate in un cross corto, prima femminile con 3 giri (3,3km) e successivamente 4 giri (4,4km) al maschile.

Elisa Pastorelli (Cus Insubria Varese Como) vince con 11’58”, al secondo posto Ivana Iozzia (Calcestruzzi Corradini) con 12’33”, chiude il podio l’azzurrina della corsa in montagna Ilaria Artusi (Bracco Atletica) con 12’54”.

Al maschile Francesco Gianola (Premana) azzurrino 2025, argento al mondialino Under 18 della corsa in montagna e argento al Campionato Italiano del cross 2026 categoria Juniores, vince con 14’20”, al secondo posto Samuel Asiedu (Cus Insubria Varese Como) con 14’54”, chiude il podio Alessandro D’Abbrusco (Merate Atletica Promoline) con 14’54”.

Vincono Simone Bergamini (Team Pasturo) tra i Ragazzi e Michele Bellati (Premana) tra gli Allievi). In evidenza anche altri lecchesi: Martina Bona (Atletica 87 Oggiono) e Giorgio Rompani (Polisportiva Mandello) tra le Esordienti 10, Alessia Colombo (Polisportiva Mandello) e Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) tra i Cadette/i tutti al secondo posto.

Terzo posto di Davide Spreafico (Atletica 87 Oggiono) tra i Cadetti e Cristina Gianola (Premana) tra le Esordienti 10.

Domenica 29 novembre a Cernusco Lombardone si chiude il Trofeo con la 5^ e ultima prova 2026, la gara è valida anche per il Campionato Provinciale nelle categorie Ragazzi, Cadetti, Allievi m/f. Gareggeranno anche gli Esordienti 4/6/8/10 e gli Assoluti senza il titolo.

1 di 26

Tutti i podi e i lecchesi nella top ten