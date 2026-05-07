4^ prova Trofeo Cesare Brambilla: 5 vittorie, 2 argenti, 3 bronzi per i lecchesi

In gara la categoria Ragazzi f/m, 2^ prova categoria Cadette
Presenti oltre 40 atleti lecchesi
BESANA BRIANZA (MB) – Gare giovanile organizzate dal Comitato di Milano, 4^prova Trofeo Cesare Brambilla categoria Ragazzi, 2^ prova categoria Cadette. Presenti quattro società di Lecco: Merate Atletica Promoline, Up Missaglia, Polisportiva Libertas, Atletica 87 Oggiono.
Nei Cadetti/e due vittorie per Lucio Arienti (Up Missaglia), prima negli 80m con 9”29 nuovo primato personale, successivamente nei 300m con 37”34; Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia) vince gli 80hs con 12”13, seconda nel salto triplo entrambi nuovi primati personale; Davide Gerosa (Atletica 87 Oggiono) vince il lancio del giavellotto con 47,11m; Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) vince i 100hs con 13”56 nuovo primato personale.
Tutti gli altri risultati lecchesi
- Merate Atletica Promoline
Ragazze/i
60hs-22^ Alisia Gigli 11”20; 45^ Giorgia Roncati 12”07.
60hs-3° Cesare Tarchetti 9”82; 9° Lorenzo Beretta 10”46; 27° Marco Morici Maccari 11”32; 34° Riccardo Vertemati 11”46.
1000m-46^ Samanta Reolon 3’49”63.
1000m-42° Mattia Ferrario 3’39”81.
Salto in alto-5^ Alisia Gigli 1,28m; 7^ Gemma Mircoli 1,25m; 25^ Samanta Reolon 1,10m.
Salto in lungo-132^ Gemma Mircoli 3,65m; 104^ Giorgia Gilardi 3,04m.
Salto in lungo-19° Aleks Spiro 3,92m; 50° Mattia Ferrario 3,46m.
Peso gomma-6^ Giorgia Roncati 7,98m; 32^ Greta Gordillo Vietti 6,22m;
Peso gomma-16° Lorenzo Beretta 7,75m.
Vortex-7° Cesare Tarchetti 42,90m; 28° Riccardo Vertemati 35,59m; 41° Marco Morici Maccari 32,13m.
Cadette/i
80m-4^ Aurora Benedetta D’Alessio 10”68; 117^ Giulia Brambilla 11”74; 122^ Beatrice Iannetta 11”76; 192^ Bianca Loddo 12”46.
80m-10° Matteo Stella 9”87; 37° Mattia Regazzoni 10”31; 75° Paolo Panzeri 10”66; 78° Leonardo Bonfanti 10”69.
300m-5^ Rebecca Bonfanti 44”20; 68^ Beatrice Iannetta 49”28; 91^ Bianca Loddo 50”76.
300m-18° Federico Leone Galmuzzi 40”12; 25° Tommaso Pirovano 40”46; 77° Xin Wen Testa 45”59.
80hs-2^ Rebecca Bonfanti 12”74; 4^ Anna Villa 13”02.
100hs-4° Federico Leone Galmuzzi 15”25; 37° Mattia Regazzoni 10”31.
1200sp- 24° Leonardo Bonfanti 4’11”75.
Salto triplo-13^ Rebecca Bonfanti 9,42m.
Salto triplo-7° Paolo Panzeri 11,00m; 8° Matteo Stella 10,97m; 11° Giacomo Brivio 10,64m.
Lancio del giavellotto-14° Giacomo Brivio 29,85m.
- Up Missaglia
Cadette/i
80m-56^ Emma Cazzaniga 10”37.
80m-8° Sasha Stefano Villa 9”84; 48° Luca Brivio 10”37.
300m-85^ Camilla Vergani 50”19.
300m-29° Sashia Stefano Villa 41”08.
80hs-13^ Emma Cazzaniga 10”04.
Salto triplo-6^ Aurora Maria Curir 9,97m.
Salto triplo-3° Luca Brivio 11,73m.
lancio del giavellotto-3° Martino Brambilla 39,22m.
Getto del peso-6^ Giorgia Sala 8,70m.
Getto del peso-7° Matteo Magni 9,80m.
- Polisportiva Libertas Cernuschese
Ragazzi
Vortex-50° Mattia Ugolini 28,83m
- Atletica 87 Oggiono:
Cadetti
80m-23° Davide Gerosa 10”09.