49^ Mini Vanoni: Sofia Riva (Esordienti) e Caterina Vavassori (Allieve) chiudono al 3° posto

A Morbegno l’ultima prova di Coppa Lombardia di corsa in montagna Ragazzi/ Cadetti, Allievi f/m
La classifica di società premia i padroni di casa del Gs Csi Morbegno con ben 1.485 punti, Premana all’8° posto con 598 punti
MORBEGNO (SO) – Domenica mattina il Gs Csi Morbegno ha organizzato la 49^ edizione del Minivanoni, gara di corsa in montagna giovanile valida per l’8^ prova della Coppa Lombardia di corsa in montagna. 400 atleti al via dagli Esordienti fino agli Allievi per il trofeo. Vincono i padroni di casa del Gs Csi Morbegno a cui va la Targa “Monsignor Danieli a.m. battaglion Morbegno” con 1.485 punti, la Polisportiva Albosaggia chiude al 2° posto con 1.131 punti, Atletica Alta Valtellina 3^ con 960 punti.
Presenti le società lecchesi: Premana chiude all’8° posto con 598 punti, Osa Org Sportiva Alpinisti all’11° posto con 286 punti, Cs Cortenova 14° posto con 243 punti, Team Pasturo 16° posto con 227 punti, Polisportiva Pagnona al 31° posto con 31 punti, Atletica Lecco Colombo Costruzioni al 37° posto con 13 punti.
Due podi individuali per i nostri, medaglie di bronzo a Sofia Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti) nella categoria Esordienti e Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella categoria Allieve.
Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara
- Esordienti f/m
1^ Martina Gosatti (Adm Ponte in Valtellina), 3^ Sofia Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti), 7^ Cristina Gianola (Premana), 11^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 14^ Nicole Bonacina (Osa Org Sportiva Alpinisti), 20^ Matilde Orlandi (Team Pasturo), 29^ Greta Gianola (Premana), 30^ Sara Benedetti (Cs Cortenova), 37^ Sara Vassena (Osa Org Sportiva Alpinisti), 51^ Amelia Buzzoni (Team Pasturo).
1° Jacopo Carelli (Adm Ponte in Valtellina), 11° Emiliano Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 15° Marco Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 20° Paolo Tagliaferri (Premana), 23° Teo Gianola (Premana), 36° Jacopo Tagliaferri (Polisportiva Pagnona), 41° Simone Gianola (Premana), 48° Nicolò Sacchi (Osa Org Sportiva Alpinisti), 63° Ludovico Marabesi (Osa Org Sportiva Alpinisti).
- Ragazze/i
1^ Giulia Polonioli (Atletica Rebo Gussago), 23^ Maria Baruffaldi (Premana), 32^ Ester Bertoldini (Premana), 34^ Giulia Spreafico (Team Pasturo), 46^ Letizia Pomoni (Premana), 58^ Rebecca Tagliaferri (Premana).
1° Pietro Gosatti (Adm Ponte IN Valtellina), 7° Francesco Gianola (Premana), 14° Simone Bergamini (Team Pasturo), 24° Denis Pomoni (Premana), 25° Michele Magni (Cs Cortenova), 33° Carlo Valsecchi (Team Pasturo), 34° Michele Battaglia (Premana), 39° Matteo Codega (Premana), 45° Francesco Gianola (Cs Cortenova).
- Cadette/i
1^ Aya Khattab (Polisportiva Albosaggia), 13^ Diletta Fazzini (Premana), 18^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 29^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova).
1° Tommaso Biscotti Folini (Polisportiva Albosaggia), 14° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 16° Leonardo Rizzi (Premana), 26° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 27° Riccardo Fazzini (Premana), 30° Fabrizio Pomoni (Premana), 36° Davide Benedetti (Cs Cortenova).
- Allieve/i
1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 3^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Alex Vavassori (Gp Valchiavenna), 10° Nicola Spano (Cs Cortenova), 11° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 17° Michele Bellati (Premana), 18° Andrea Colombo (Team Pasturo), 20° Marco Fazzini (Premana), 37° Matteo Orlandi (Team Pasturo), 38° Rudi Gianola (Premana), 44° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova9.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.