5^ edizione Eset Cross Challenge Milano 2025: seconda Sofia Piazza tra le Cadette

Gara Nazionale di corsa campestre, quasi 250 atleti in gara dagli Esordienti 5 fino agli Assoluti
MILANO – Organizzata dal Top Training Asd Milano di Giorgio Rondelli, domenica mattina hanno gareggiato quasi 250 atleti nella 5^ edizione della Eset Cross Challange Milano 2025, gara di corsa campestre sul percorso Montestella via Terzaghi, presenti tutti gli atleti partendo dai più piccoli Esordienti 5 fino agli Assoluti.
L’orobica Marta Zenoni (Luiss Ssd), neo Campionessa Europea a staffetta a Portogallo (Lagoa) due settimane fa, vince con 16’43” lasciando tutte le altre avversarie, seconda piazza per Margherita Vignolo (Asd Atletica Alba) con 16’54” a chiudere il podio la bresciana Chiara Spagnoli (Atletica Brescia 1950) con 16’58”; presente la lecchese Ilaria Artusi (Bracco Atletica) 19^ con 19’35”.
Al maschile vince Enrico Vecchi (Atletica Rodengo Saiano) con 14’09”, argento con finanziere Yassin Bouih (Gs Fiamme Gialle) con 14’13”, bronzo per il cinese Shuiging Yu con 174’22”, presenti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al 25° posto il sondriese Sottocornola con 15’18”, al 32° posto Farina Tommaso con 15’31” e al 84° posto Martino Longoni con 19’41”.
Tra le Cadette, il miglior risultato è stato quello di Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2^ tra le Cadette con 7’41”, a vincere è stata la Campionessa Italiano dei 2000m in pista Maddalena Ravà (Atletica Meneghina) con 7’17”, a chiudere il podio Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna) con 7’45”.
Nella categoria Cadetti presente Filippo Mandelli (Team Pasturo) chiudendo al 12° posto con 7’19”, a vincere è stato Riccardo Lucini (Asds Nuova Virtus Crema) con 6’18”, stessa società al secondo posto Matyas Groppelli con 6’29” e a chiudere il podio Alessandro Mazzetti (Atletica Ossolana Vigezzo) con 6’45”.
Presente tra le Ragazze la neo primatista Italiana dei 1000m Lydia Ghizzoni (Pro Patria Milano Atletica Asd) vincendo con 4’02”, al secondo posto Virginia Galletto (Atletica Saluzzo) con 4’08”, chiude il podio Serena Xodo (Atletica Cesano Maderno) con 4’09”.