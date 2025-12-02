50° Carsolina Cross, Konjoneh Maggi vince tra gli Under 23

Ultima prova indicativa per gli Europei

12° posto per il valsassinese Giovanni Artusi

SGONICO (TS) – Domenica mattina, organizzata dalla società Trieste Atletica a Sgonico, sul percorso nell’Aerocampo Prosecco, si è gareggiato per la 50^ edizione della Carsolina, gara internazionale di corsa campestre valida come prova indicativa per la selezione della squadra nazionale per il Campionato Europeo a Logoa (Portogallo), in programma il 14 dicembre.

Grande gara del lecchese Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto), allenato da Stefano Baldini, che vince sul percorso di poco più di 6km della gara Promesse (U23) con 18’00” a 2’59” al km. Al secondo posto il trentino Francesco Ropelato (1° anno di categoria) con 18’02” (Us Quercia Dao Conad), a chiudere il podio il piemontese Amorin Gerbati (Atletica Saluzzo) con 18’05”. Presente il valsassinese di Introbio Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 12° posto con 19’04” a 3’10” al km.

Ed ora si aspettano le convocazioni per il Campionato Europei, sicuramente Konjoneh Maggi farà parte della squadra Under 23, il lecchese ha già vestito l’azzurro sia in campestre, pista e strada, nel 2024 il miglior risultato internazionale è il 6° posto nel Campionato Europeo di cross a Adalia (Turchia).

A Busto Arsizio il 7° Survivor Series Cross

Settima edizione del Survivor Series Cross, gara ideata come le gare sprint di sci nordico: prima le qualifiche, successivamente i quarti, le semifinali e alla fine l’ultimo atto con 8 atleti. Ben 62 al maschile, il miglior tempo è stato di Thomas Monnetti (Prosport Atletica Firenze) con 3’24”01. Bene i lecchesi in gara, 14° Mattia Adamoli (Atletica Valle Brembana) con 3’32”99, 40° Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 3’42”60.

Nei quarti, nella 1 serie, Lorenzo chiude al 2° posto con 3’27”72 e va avanti per le semifinali, nella terza serie Mattia chiude al 7° posto con 3’30”49 e non riesce ad andare avanti. Nelle semifinali Lorenzo nella prima serie delle prima semifinale chiude al 5° posto con 3’23”59 (10° posto finale), non è stato abbastanza per la finale. L’ultimo atto ha visto in gara 8 atleti, a vincere è stato Simone Valduga (Cs Aeronautica Militare) con 3’12”33, al secondo posto ancora un altro aviere Giovanni Lazzaro con 3’14”35, chiude il podio Thomas Monnetti (Proseto Atletica Firenze) con 3’18”13.

Al femminile sono state 33 le atlete in gara, il miglior tempo è della comasca Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como) con 4’02”37, due lecchesi in gara entrambe della Bracco Atletica, 21° tempo con Ilaria Menatti con 4’22”48, mentre 26° tempo per Teresa Buzzella con 4’30”91. Nei quarti nella seconda serie Ilaria chiude al 4° posto con 4’04”2 mentre nella quarta serie Teresa chiude al 5° posto con 4’11”53; Ilaria riesce ad andare avanti, nella prima semifinale, 8° posto con 4’14”74, alla fine conclude al 16° posto. La finale va alla veneta Lorenza De Noni (Atletica Silca Conegliano) con 3’44”87, al secondo posto Martina Canazza (Bracco Atletica) con 3’47”96, chiude il podio Giulia Menegale (Atletica Silca Conegliano) con 3’49”09.