6^ prova del trofeo Gioventù Lariana: l’Up Missaglia al 3° posto tra le società

4° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 5° posto per la Polisportiva Mandello
A Canzo gare di velocità, salti e lanci, al via quasi 350 atleti e 25 società del comitato di Como/Lecco, Bergamo, Milano e Varese
CANZO (CO) – L’Atletica Triangolo Lariano, sabato pomeriggio ha organizzato la 6^ prova del trofeo Gioventù Lariana, gare della categoria Ragazzi e Cadetti m/f, 25 società hanno portato ben 342 atleti. Gare di velocità (60m e 60hs Ragazzi/e, 80m Cadette/i), salto in alto Ragazze, salto in lungo Ragazzi, salto triplo Cadette, salto in alto Cadetti, getto del peso Cadette/i.
Dodici vittorie, quattro successi dell’Up Missaglia con Giorgia Sala nel getto del peso con 8,14m, Maria Amalia Jeffrey nel salto triplo con 10,08m e negli 80m con 10”56 primato personale eguagliato, Luca Brivio nel salto in alto con 1,76m eguagliando il primato personale.
Nelle classifica di società Us Albatese vince con 10.507 punti, al secondo posto i padroni di casa dell’Atletica Triangolo Lariano con 10.007 punti, al terzo posto l’Up Missaglia con 7.356 punti. Bene anche le altre società lecchesi, 4° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 7.045 punti, 5° posto la Polisportiva Mandello con 6.645 punti, al 7° posto l’Atletica 87 Oggiono con 5.811 punti, al 9° posto Merate Atletica Promoline con 6.841 punto, 15^ la Polisportiva Libertas Cernuschese con 2.976 punti, 18° posto per il Gs Virtus Calco con 2.143 punti, 19° posto l’Atletica Cassago con 1.340 punti, 20° posto Spartacus Events con 592 punti.
Tutti i podi delle gare a Canzo
- Ragazze/i
60m-1^ Chiara Colciago 8”55 (Polisportiva Besanese), 2^ Gaia D’Alberto 8”63 (Lieto Colle), 3^ Martina Magni 8”68 (Atletica Cassago).
60m-1° Kilian Peroni 8”23 (U. Atletica Valtrompia), 2° Tomas Santiago Pagani 8”39 (Lieto Colle), 3° Mattia Garavaglia 8”48 (Ag Comense).
60hs-1^ Giorgia Valsecchi 10”15 (Atletica Rodengo Saiano), 2^ Aurora Teresa Forte 10”24 (Atletica Triangolo Lariano), 3^ Valentina Campi 10”28 (Atletica Rovellasca).
60hs-1° Leonardo Grimaldi 9”57 (Atletica Rovellasca), 2° Prosper Jolly 9”97 (Team Alto Lambro), 3° Alessandro Frantuma 10”19 (Atletica Triangolo Lariano).
Salto in alto-1^ Aurora Teresa Forte 1,48m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Lisa Arnaboldi 1,40m (Cantù Atletica), 3^ Valentina Campi 1,37m (Atletica Rovellasca).
Salto in lungo-1° Riccardo Fossati 3,90m (Team Alto Lambro), 2° Simone Cagliani 3,90m (Team Alto Lambro), 3° Leonardo Bosisio 3,74m (Atletica Triangolo Lariano).
- Cadette/i
80m-1^ Maria Amalia Jeffrey 10”56 (Up Missaglia), 2^ Celeste Nasatti 10”91 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Agnese Grizzetti 11”07 Polisportiva Intercomunale).
80m-1° Brando Tessitore 9”97 (Ag Comense), 2° Sasha Stefano Villa 9”69 (Up Missaglia), 3° Pietro Bosisio 9”80 (Atletica Triangolo Lariano).
Salto triplo-1^ Maria Amalia Jeffrey 10,08m (Up Missaglia), 2^ Alice Vergottini 9,86m (Polisportiva Mandello), 3^ Maria Sacchi 9,02m (Atletica 87 Oggiono).
Salto in alto-1° Luca Brivio 1,76m (Up Missaglia), 2° Yoian Estiven Bonardi 1,66m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Mattia D’Alberto 1,61m (Lieto Colle).
Getto del peso-1^ Giorgia Sala 8,14m (Up Missaglia), 2^ Anna Zanleone 8,05m (Us Albatese), 3^ Chiara Onofri 7,79m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Getto del peso-1° Paolo Fogli 13,30m (Atletica Mariano Comense), 2° Matteo Magni 10,51m (Up Missaglia), 3° Pietro Bosisio 10,02m (Atletica Triangolo Lariano).
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