6^ prova del trofeo Gioventù Lariana: l’Up Missaglia al 3° posto tra le società

4° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 5° posto per la Polisportiva Mandello

A Canzo gare di velocità, salti e lanci, al via quasi 350 atleti e 25 società del comitato di Como/Lecco, Bergamo, Milano e Varese

CANZO (CO) – L’Atletica Triangolo Lariano, sabato pomeriggio ha organizzato la 6^ prova del trofeo Gioventù Lariana, gare della categoria Ragazzi e Cadetti m/f, 25 società hanno portato ben 342 atleti. Gare di velocità (60m e 60hs Ragazzi/e, 80m Cadette/i), salto in alto Ragazze, salto in lungo Ragazzi, salto triplo Cadette, salto in alto Cadetti, getto del peso Cadette/i.

Dodici vittorie, quattro successi dell’Up Missaglia con Giorgia Sala nel getto del peso con 8,14m, Maria Amalia Jeffrey nel salto triplo con 10,08m e negli 80m con 10”56 primato personale eguagliato, Luca Brivio nel salto in alto con 1,76m eguagliando il primato personale.

Nelle classifica di società Us Albatese vince con 10.507 punti, al secondo posto i padroni di casa dell’Atletica Triangolo Lariano con 10.007 punti, al terzo posto l’Up Missaglia con 7.356 punti. Bene anche le altre società lecchesi, 4° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 7.045 punti, 5° posto la Polisportiva Mandello con 6.645 punti, al 7° posto l’Atletica 87 Oggiono con 5.811 punti, al 9° posto Merate Atletica Promoline con 6.841 punto, 15^ la Polisportiva Libertas Cernuschese con 2.976 punti, 18° posto per il Gs Virtus Calco con 2.143 punti, 19° posto l’Atletica Cassago con 1.340 punti, 20° posto Spartacus Events con 592 punti.

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