7^ edizione di Viva l’Atletica: Rayan El Azzouzi vince i 1000m Cadetti in 2’39”19

Sofia Piazza seconda nelle Cadette 1000m con 3’07”78

Sfiora il podio Ilaria Artusi 4^ nei 1000m Assoluti con 3’09”27

BUSTO ARSIZIO (VA) – Organizzata della Bracco Atletica, sabato pomeriggio, si è svolta la 7^ edizione di “Viva l’Atletica”, gara a inviti dalle categorie Giovanili agli Assoluti (60m Ragazze/i, 80m Cadette/i, 150m Assolute/i, 300m Assolute, 600m Assolute/i, 1000m Ragazzi, Cadetti, Assolute/i, salto in lungo Ragazze/i, Cadette/i, Assolute, Vortex Ragazze/i, lancio del martello Cadette/i, Allieve, Assolute, giavellotto Allieve, Assolute).

Grandissimo tempo del lecchese Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) capace di vincere i 1000m nella categoria Cadetti con il tempo di 2’39”19, nuovo primato personale abbassato di oltre 20”. Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) terza sui 1000m tra le Cadette col tempo di 3’07”78, sfiora il podio Ilaria Artusi (Bracco Atletica) sui 1000m Assolute (Juniores) al 4° posto col tempo di 3’09”27. Presenti due atlete dell’Us Derviese: Letizia Oltolini 5^ sui 1000m Assolute col tempo di 3’10”64, Emma Pozzi 20^ sui 150m col tempo di 22”25.

Memorial Piana, gare giovanile a Romano di Lombardia

Sabato pomeriggio, organizzata dalla Polisportiva Capuccinese allo Stadio Comunale Zaccaria, quasi 700 atleti hanno gareggiato per il “Memorial Piana” gare giovanili (dagli Esordienti fino agli Allievi).

Presenti gli atleti del Merate Atletica Promoline, (11 tra Ragazzi e Cadetti). Grandissime gare per i Cadetti nel salto in alto: oro per Davide Basso 1,78m nuovo primato personale migliorato di 4cm, argento per Simone Tentori 1,55m nuovo primato personale aumentando di ben 30cm.

Molto bene anche i 100hs Cadetti, Filippo Panzeri argento con 14”84 abbassando il suo primato personale di 79 centesimi. Bene gli altri lecchesi: bronzo per Davide Basso con 15”04 nuovo primato personale, 4° Tommaso Pirovano 15”56 primato personale, 5° Nicolò Tacchinardi 16”55, abbassando il primato personale di ben 4”72. Nella gara 80hs Cadette, bronzo per Anna Villa col tempo di 13”45 nuovo primato personale.

Tutti gli altri risultati di Merate

60m-Ragazzi: 39° Lorenzo Beretta 9”50.

Salto in lungo-Ragazzi: 22° Lorenzo Beretta 3,84m p.p.

Salto in alto-Ragazze: 4^ Giulia Brambilla 1,35m p.p.

300m-Cadetti: 9° Filippo Panzeri 40”17 p.p, 20° Nicolò Tacchinardi 43”04 p.p, 28° Matteo Stella 43”67 p.p.

Salto in lungo-Cadette: 34^ Maria Giumelli 3,65m p.p, 40^ Emma Stoppini 3’48m p.p.

Salto in alto-Cadetti: 6° Matteo Stella 1,45m.

Domenica a Busto Arsizio il C.R.L. Meeting-Bronze Lombardia

Domenica pomeriggio gare di atletica leggera CRL Meeting-Bronze Lombardia, organizzate dalla Pro Patria ARC Busto Arsizio; corse (100m, 400m, 1500m 400hs f/m) salti (Lungo, asta, alto f, triplo m), lanci (martello giavellotto, peso).

Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince la gara dei 1500m col tempo di 3’52”56. Altri due podi per i gialloblu sui 400hs, Davie Colombo 2° col tempo di 54”51, Filippo Vedana 3° col tempo di 55”27 primato personale.

Tutti gli altri lecchesi in gara