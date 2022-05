9° meeting Athletic Elite: Alessia Gatti nei 100 ostacoli abbatte la barriera dei 14”

Grande prestazione dell’atleta lecchese che stacca un pass per i campionati italiani di categoria

MILANO – Va in archivio con due migliori prestazioni italiane, la 9^ edizione del Meeting Athletic Elitè. Fausto Desalu e Vittoria Fontana fanno il botto riscrivendo entrambi sul libro delle migliori prestazioni quelle dei 150m: 15”07 il tempo con cui Desalu va a migliorare il 15”17 di Giovanni Puggioni resisteva dal 1997 ed eguagliato la scorsa settimana da Ali Chituru a Rieti. Al femminile con 16”99 Fontana supera dopo 19 anni il 17”28 di Manuela Levorato.

Ma c’è da essere felici anche in casa Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sui 100hs Alessia Gatti dà una bella spallata al suo precedente primato e con 13”98 abbatte la barriera dei 14” e si prende il minimo di partecipazione per i campionati italiani di categoria (Promesse) e per il Challenge, preludio questo al campionato italiano Assoluto.

Sempre dagli ostacoli le altre soddisfazioni lecchesi con tre minimi staccati, negli Allievi sui 100hs lo ottiene con 15”22 Simone Manzoni, tra le Promesse Alessandro Rota con 14”92 e Goho Diseysson con 16”02

Passando alle altre gare sempre per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sui 400m gareggiano Marco Aondio che conclude in 50”42 e Michele Stacchini che ottiene 51”49, passando alla Polisportiva Libertas Cernuschese, in gara sugli 800m Irene Bonanomi che ferma il cronometro a 2’18″72, per la Merate Atletica Promoline Andrea Casati ottiene sempre sugli 800m 2’01”93.