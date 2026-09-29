9^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni vince la classifica di società

A Mariano Comense in gara solo la categoria Cadette/i

20 società, tredici risultati partendo da velocità, a mezzofondo, lanci e salti

MARIANO COMENSE (CO) – Domenica pomeriggio l’Atletica Mariano Comense ha organizzato la 9^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, in gara solamente la categoria Cadette/i. Tredici gare: nelle corse 80m, 300m, 2000m femminile e maschile, salto in lungo maschile, salto in alto femminile, getto del peso e lancio del disco femminile, lancio del giavellotto, lancio del disco, lancio del martello maschile.

La classifica di società va all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 8.898 punti, al secondo posto l’Atletica Rovellasca con 7.587 punti, chiude il podio l’Us Albatese con 7.557 punti. Bene anche le altre società di Lecco,: 5° posto dell’Atletica 87 Oggiono con 4.741 punti, Merate Atletica Promoline 6° posto con 3.935 punti, Up Missaglia 9° posto con 3.372 punti, Polisportiva Mandello 10° con 2.408 punti, chiude l’Atletica Cassago 20° un solo atleta con 585 punti.

243 risultati, tre vittorie per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, due per Domitilla Citterio capace di vincere gli 80m in 10”88 e successivamente il getto del peso con 10,14m nuovo primato personale di ben 41 centimetri in più, successo anche per Rebecca Rusconi nel salto in alto con 1,45m.

Gli altri lecchesi sul podio: Aurora Benedetta D’Alessio (Merate Atletica Promoline) 2^ negli 80m in 11”00, Martino Brambilla (Up Missaglia) 2° nel lancio del giavellotto con 48,79m nuovo primato personale ben 4 metri e 5 centimetri in più, misura che vale anche per il minimo del campionato italiano di categoria (Agropoli/Salerno il 3 e il 4 ottobre), Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono) 3^ sui 2000m in 7’15” 18 nuovo primato personale abbassato di 8”20, Yojan Estiven Bonardi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3° nel salto in lungo con 5,53m frantumato il primato con 84 centimetri in più.

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