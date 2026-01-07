A Bergamo è partita la stagione indoor di atletica, Matteo Dozio bronzo nel salto in alto

Elena Invernizzi 4^ nella finale dei 60hs

Domenica alto, ostacoli e velocità, martedì salto in lungo e salto con l’asta

BERGAMO – Due giorni di gare domenica 4 e martedì 6 gennaio, è partita la stagione indoor dell’atletica leggera con le gare organizzate dalle società Atletica Bergamo 1859 Orio Center e Bergamo Stars Atletica.

Domenica riunione regionale per le gare del salto in alto, 60hs e 60m; nella velocità 22 batterie al femminile ben 119 atleti in gara; tantissimi atleti al maschile, 34 batterie e ben 192 atleti, successivamente i 24 migliori tempi hanno affrontato le 4 finali.

Il miglior risultato dei lecchesi è stato il 3° posto di Matteo Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel salto in alto con 1,79m, medaglia di legno a Elena Invernizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4^ nella miglior finale dei 60hs con 9”12.

Presenti gli atleti lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e Gs Virtus Calco con (17 atleti), Merate Atletica Promoline e Polisportiva Libertas Cernuschese (7 atleti), Up Missaglia (2 atleti).

Tutti i risultati dei lecchesi domenica

60m

10^ Carolina Majer 7”96 (3^ con 7”96 nella finale 2) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 36^ Elisa Dozio 8”32 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 41^ Margherita Majer 8”39 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 51^ Giorgia Meregalli 8”54 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 56^ Jessica Malavenda 8”60 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 66^ Valentina Canella 8”66 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 93^ Irene Tarzia 8”97 (Gs Virtus Calco), 103^ Marianna Giordano 9”22 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 111^ Carolina Renon 9”64 (Gs Virtus Calco).

33° Matteo Buzzi 7”33 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 37° Francesco Luigi Cammisa 7”34 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 52° Lorenzo Azzalini 7”42 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 57° Christian Limonta 7”46 (Up Missaglia), 94° Diego Sangalli 7”63 (Up Missaglia), 97° Davide Pozzoni 7”65 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 113° Gabriele Battista 7”72 (Merate Atletica Promoline), 121° Mirko Moscatelli 7”77 (Polisportiva Libertas Cernuschese), 130° Jinrong Hu 7”80 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 145° Stefano Tagliaferri(Gs Virtus Calco). erri 7”91 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 149° Niccolo Dozio 7”93 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 172° Riccardo Perego 8”23 (Gs Virtus Calco), 179° Matteo Bonanomi 8”36 (Gs Virtus Calco), 180° Simone Tentorio 8”40 (Merate Atletica Promoline), 185° Lorenzo Fumagalli 86 (Gs Virtus Calco), 187° William Idili 8”64 (Gs Virtus Calco), 187° Alessandro Panzeri 8”64 (Gs Virtus Calco), 189° Luca Perego 8”66 (Gs Virtus Calco), 190° Giacomo Palazzo 8”81 (Gs Virtus Calco).

14^ Irene Tarzia 10”91 (Gs Virtus Calco).

6^ Elena Invernizzi 9”32 (4^ con 9”12nella finale 1) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 8^ Elisa Dozio 9”43 (3^ con 9”39 Finale 2), 13^ Giulia Anderbegani 9”72 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 16^ Carolina Renon 12”01 (Gs Virtus Calco).

5^ Davide Bassi 8”94 (5° con 8”94 nella finale 1) (Merate Atletica Promoline), 7° Filippo Panzeri 9”18 (2° con 9”03 nella finale 2) (Merate Atletica Promoline), 10° Riccardo Galbusera 9”40 (4° con 9”33 nella finale 2) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 12° Alessandro Panzeri 9”80 (5° con 9”67 nella finale 2) Gs Virtus Calco), 15° Matteo Bonanomi 11”46 (Gs Virtus Calco), 16° Lorenzo Fumagalli 12”57 (Gs Virtus Calco), 17° Giacomo Palazzo 12”90.

4° Matteo Dozio 8”85 (5° con 8”84 nella finale 1) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 6° Niccolò Dozio 10”28 (DNF nella finale 1) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 7° Stefano Tagliaferri 10”32 (1° con 10”19 nella finale 2) (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

9^ Clelia Brognoli 1,40m (Gs Virtus Calco).

3° Matteo Dozio 1,79m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 7° Riccardo Galbusera 1,75m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 10° Davide Bassi 1,60m (Merate Atletica Promoline), 11° Filippo Panzeri 1,60m (Merate Atletica Promoline), 12° Simone Tentorio 1,60m (Merate Atletica Promoline).

Seconda giornata, pochi atleti lecchesi, sono in dodici tra Atletica Lecco Colombo Costruzioni e Gs Virtus Calco. 52 atlete nel salto in lungo femminile, 51 al maschile, miglior risultato dei lecchesi è stato il 5° posto di Elena Invernizzi nel salto in lungo con 5,53m nuovo primato personale aumentato di 4 centimetri.