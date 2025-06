A Bonacina il 4° Torneo di Beach Volley in memoria di Marcianò e Manzoni

Domenica 6 luglio sui campi di via Movedo, squadre miste 4 vs 4 con finalità benefica. Iscrizioni entro il 4 luglio

LECCO – Tra le dune artificiali dei campi da beach volley della Bonacina, a Lecco, si prepara una giornata di sport e memoria. La Polisportiva Sant’Egidio ha annunciato il ritorno del “4° Torneo Beach Volley” dedicato a Gabriella Manzoni e Lucia Marcianò, due figure molto amate dalla comunità sportiva locale.

L’evento si terrà domenica 6 luglio, con fischio d’inizio previsto per le ore 9:00 e conclusione attorno alle 17:45. Si giocherà in formula 4 contro 4 misto, con l’obbligo di avere sempre almeno due donne in campo, una regola pensata per garantire equilibrio e inclusione. La giornata prevede anche una pausa pranzo conviviale a base di salamelle e birra, come da tradizione.

“Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Bianca Garavaglia – ricordando Lucia”, sottolineano gli organizzatori, che hanno voluto dare all’evento anche un valore solidale.

Le iscrizioni, al costo di 20 euro a persona (pranzo incluso: panino con salamella, bibita e dolce), dovranno essere completate entro giovedì 4 luglio. Sempre nella serata del 4, alle ore 21:00, è previsto un incontro di presentazione e sorteggio squadre presso i campi di via Movedo 39, a Bonacina. La presenza di almeno un rappresentante per squadra sarà obbligatoria.

Il programma dettagliato sarà comunicato successivamente ai partecipanti e pubblicato sulla pagina Instagram @lucidelsante.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare:Anna al 334 9389472; Guido al 339 7961558; Margherita al 366 5065691

C’è tempo fino a giovedì 3 luglio per unirsi all’iniziativa, che promette non solo divertimento e spirito sportivo, ma anche un momento collettivo di affetto e ricordo.