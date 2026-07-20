A Brescia il Trofeo Mico/Sportland, Carlo Tagliabue 3° nei 1500m Assoluti

Bronzo anche per Luca Perego nel salto in lungo Master
Sfiorano il podio Alessia Gatti nei 100m e Gabriele Fumagalli nel giavellotto
BRESCIA – Week-end organizzato dall’Atletica Falegnameria Guerrini con la 3^ e 4^ prova Trofeo Mico/Sportland, gare di atletica leggera valide per il Campionato Provinciale del comitato di Brescia Assoluti e per i Cds Master.
Bene il lecchese Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) 3° posto sui 1500m correndo in 4’00”83 a soli 2” dal primato personale. Tra i Master 3° posto per Luca Perego (Virtus Calco) nel salto in lungo con 4,92m.
Sfiorano il podio Alessia Gatti (Atletica lecco Colombo Costruzioni), l’atleta ha partecipato alle Olimpiadi di Milano-Cortina (20^ nel bob a due), capace di correre ancora forte sui 100m: vince la 9^ serie con 12”27, nel riepilogo chiude al 4° posto. Nel lancio del giavellotto 4° posto anche per Gabriele Fumagalli (Virtus Calco) con 40,52m. Presenti una ventina di atleti lecchesi.
Tutti i risultati dei lecchesi
- Atletica Lecco Colombo Costruzioni
100m-4^ Alessia Gatti 12”27.
100m-6° Lorenzo Amati 11”03; 69° Jinrong Hu 12”18 p.p.
200m-17° Mattia Vitali 22”87 p.p.
400m-12^ Virginia Rocca 1’00”91 p.p.
800m-21^ Lucia Rosa 2’38”01.
1500m-5^ Marta Crippa 4’49”33; 8^ Camilla Valsecchi 4’54”67.
110hs-8° Davide Colombo 15”78.
Salto in lungo-11^ Greta Colombo 4,84m.
- Virtus Calco
100m-95° Riccardo Perego 12”77.
Salto in lungo Master-3° Luca Perego 4,92m.
Salto in lungo-22° Riccardo Perego 5,48m.
Lancio del giavellotto-4° Gabriele Fumagalli 40,52m; 7° Cesare Fumagalli 36,56m.
Polisportiva Libertas Cernuschese:
100m-57° Davide Pozzoni 11”86.
400m-40° Lorenzo Pellanda 54”13.
- Avis Oggiono
800m-28° Giorgio Castelnovo 2’05”32 p.p.
1500m-37° Giorgio Castelnovo 4’22”22 p.p.
- Merate Atletica Promoline
400m-61° Francesco Tentorio 57”19 p.p.
- Up Missaglia
200m-43° Diego Sangalli 24”23.
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