A Canzo la 1^ prova del Trofeo Gioventù Lariana

In gara gli Esordienti e i Ragazzi

CANZO – Organizzata dall’Atletica Triangolo Lariano a Canzo, si è svolta la 1^ prova del Trofeo Gioventù Lariana. Sabato scorso in gara gli Esordienti e i Ragazzi; 28 società al via, ben 495 risultati. Nella categoria Esordienti 103 atleti al via dei 50m, 38 nei 50hs, 15 nel getto del peso; nei Ragazzi hanno corso 164 atleti nei 60m, 80 atleti nei 60hs e 95 nei salti (alto e lungo).

Dodici gare, ben 6 vittorie per l’Atletica Rovellasca, 3 per la Polisportiva Intercomunale, uno a testa l’Atletica Albiate, il Lieto Colle e l’Atletica Triangolo Lariano. Sabato prossimo a Cantù sarà la 2^ prova, in gara dagli Esordienti fino ai Cadetti, marcia maschile, femminile per gli Esordienti, per i Ragazzi marcia maschile e femminile, vortex femminile e peso al maschile, per la categoria Cadette/i gli 80m, i 300hs, i 1000m, marcia, disco, lungo e giavellotto (femminile), il triplo e il peso (maschile).

Tutti i vincitori e i lecchesi nella top ten