A Casalmaggiore il Campionato italiano individuale e Trofeo delle Regioni di prove multiple categoria Cadette/i

La lecchese Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) chiude al 9° posto
La rappresentativa Lombardia al 4° posto della classifica generale
CASALMAGGIORE (CR) – Nel week-end, a Casalmaggiore (Cremona), si sono svolti i Campionati italiani individuali e il Trofeo delle Regioni di prove multiple categoria Cadetti/e organizzati dall’Atletica Interflumina. Presente Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) convocata nella squadra della Lombardia per il Trofeo delle Regioni.
Cinque gare da affrontare (80hs, salto in alto, lancio del giavellotto, salto in lungo, 600m), il miglior punteggio è quello della piemontese Annalisa Magliano (Atletica Roata Chiusani) con ben 4.496 punti, nuovo primato personale con quasi 200 punti in più. Molto bene la lecchese dell’Atletica 87 Oggiono che chiude gli 80hs in 12”40 (9^), salto in alto 1,53m (10^), lancio del giavellotto 23,02m (31^), salto in lungo 4,77m (25^), 600m 1’45”80 (14^). Per Chiara Panzeri 9° posto finale con 3.708 punti nel Pentathlon, nuovo primato personale.
La rappresentativa Lombardia chiude al 4° posto (2 punteggi maschili e 2 femminili) con 15,555 punti; vince la rappresentativa Emilia Romagna con ben 17,194 punti, al secondo posto il Veneto con 16.431 punti, chiude il podio il Piemonte con 16.282 punti.
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