A Cernusco Lombardone in scena l’8^ prova del Trofeo Gioventù Lariana

Atletica Cassago vince la classifica tra gli Esordienti, terza l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni
Tra i Ragazzi vince il Lieto Colle, 5^ Merate Atletica Promoline
CERNUSCO LOMBARDONE – Sabato pomeriggio la Polisportiva Libertas Cernuschese ha organizzato l’8^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, in gara la categoria Esordienti e la categoria Ragazzi f/m.
La classifica degli Esordienti vede il successo dell’Atletica Cassago con 1250 punti (25 atleti/50 punti a ogni atleta), seconda l’Atletica Rovellasca con 1000 punti, terza l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 1000 punti. Nella classifica Ragazzi vince il Lieto Colle con 7914 punti tabellari, l’Atletica Rovellasca al 2° posto con 6486, terzo l’Atletica Triangolo Lariano con 6182 punti. Le società lecchesi nella top ten: 5° Merate Atletica Promoline con 4360 punti, 6° Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 3795 punti, 10° Atletica 87 Oggiono con 2491 punti.
Velocità 50m Esordienti, 60m Ragazzi, mezzofondo 600m Esordienti, 1000m Ragazzi, nel salto in alto femminile Esordienti e tra i Ragazzi, nel salto in lungo Esordienti al maschile, nel getto del peso Esordienti femminile, il vortex Esordienti maschile e le Ragazze.
14 gare, 15 podi per i lecchesi, vincono: Gabriele Melesi (Team Pasturo) sui 600m tra gli Esordienti (non ha funzionato il cronometro), Camilla Marcelli (Merate Atletica Promoline) e Elisa Valpolini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) tra le Esordienti nel salto in alto con 1,15m; Diego Formenti (Merate Atletica Promoline) tra gli Esordienti nel salto in lungo con 4,25m; Alessio Reolon (Merate Atletica Promoline) tra gli Esordienti nel vortex con 34,92m.
Tutti i podi della gara a Cernusco Lombardone
- Esordienti f/m
50m-1^ Alexia Filingeri 7”06 (Atletica Gessate), 2^ Martina Bona 8”13 (Atletica 87 Oggiono), 3^ Giulia Repele 8”14 (Gs Bernatese).
50m-1° Luca Antonaci 7”95 (Atletica Rovellasca), 2° Diego Formenti 8”04 (Merate Atletica Promoline), 2° Leonardo Corti 8”04 (Atletica 87 Oggiono).
600m-1^ Martina Gosatti 1’50”61 (Adm Ponte In Valtellina), 2^ Agnese Bolzonaro 2’01”63 (Cantù Atletica), 3^ Gaia Calderan 2’02”98 (Atletica Rovellasca).
600m-1° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 2° Elia Senilunti (Us San Maurizio), 3° Edoardo Panzeri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
Salto in alto-1^ Camilla Marcelli 1,15m (Merate Atletica Promoline), 1^ Lisa Valpolini 1,15m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Alexia Filingeri 1,15m (Atletica Gessate).
Salto in lungo-1° Diego Formenti 4,25m (Merate Atletica Promoline), 2° Lorenzo Corti 4,00m (Atletica 87 Oggiono), 3° Mattia Colombo 3,80m (Polisportiva Libertas Cernuschese).
Getto del peso-1^ Greta Borella 11,06m (Atletica Rovellasca), 2^ Cecilia Papa 7,20 (Atletica Cassago), 3^ Beatrice Maspero 6,88m (Us Oltronese).
Lancio del vortex-1° Alessio Reolon 34,92m (Merate Atletica Promoline), 2° Matteo Terruzzi 33,50m (Us Albatese), 3° Davide Calà 33,26m (Up Missaglia).
- Ragazze/i
60m-1^ Gaia D’Alberto 8,79m (Lieto Colle), 2^ Ludovica Conconi 8”79 (Gp Santi Nuova Olonio), 3^ Aurora Teresa Forte 8”83 (Atletica Triangolo Lariano).
60m-1° Prosper Jolly 8”35 (Team Alto Lambro), 2° Leonardo Grimaldi 8”36 (Atletica Rovellasca), 3° Thomas Santiago Pagani 8”37 (Lieto Colle).
1000m-1^ Alice Patroni 3’18”72 (Adm Ponte in Valtellina), 2^ Ginevra Piazza 3’20”75 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Giorgia Benzoni 3’23″97 (Lieto Colle).
1000m-1° Gianmarco Tavecchio 3’09”82 (Lieto Colle), 2° Marco Palma 3’12”11 (Gp Santi Nuova Olonio), 3° Leonardo Spallone 3’13”95 (Atletica Vis Nova Giussano).
Salto in alto-1° Prosper Jolly 1,46m (Team Alto Lambro), 2° Andrea Battista 1,43m (Atletica Rovellasca), 3° Leonardo Grimaldi 1,40m (Atletica Rovellasca).
Lancio del vortex-1^ Lucia Rusconi 43,68m (Lieto Colle), 2^ Emma Bollini 36,55m (Us Oltoronese), 3^ Sofia Maria Dozio 35,02m (Up Missaglia).
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