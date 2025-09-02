A Cernusco sul Naviglio Giulia Anderbegani vince il giavellotto Allieve

Clelia Brognoli e Elisa Dozio 2^ e 3^ nel salto in lungo

I risultati dei lecchesi nelle gare di atletica degli scorsi giorni

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – Lunedì sera, organizzata dalla Pro Sesto Atletica Cernusco, si è corsa la 15^ edizione Memorial Marco Rotta e 5° Memorial Vincenzo Leggeri, presenti 13 atleti lecchesi che hanno partecipato a 17 gare. Per la corsa, si sono svolte le gare dei 400m, 800m, 1000m e 1500m maschile e femminile.

Tentativo di migliorare il primato dei 1000m (Andrea Benvenuti 2’15”76 Nuoro 12/09/1992): Federico Riva (Fiamme Gialle), neo primatista italiano del miglio, ieri sera non è riuscito a fare un altro primato; ha vinto la gara con 2’17”09 a solo 1”33 centesimi dal primato. Bella gara dei 1500m femminile, presenti Micol Majori e Federica Del Buono che correranno i mondiali a Tokyo (13/21 settembre), Micol vince con 4’10”52, seconda Federica con 4’11”27.

Tre podi per i lecchesi, Giulia Anderbegani (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il giavellotto categoria Allieve con 20,72, nel lungo seconda Clelia Brognoli (Gs Virtus Calco) con 4,79m, terza Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 4,59m.

Tutti gli alti risultati dei lecchesi

400m-11° Giacomo Maggioni 52”57 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-18^ Elisa Tarca 5’16”02 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-10° Andrea Casati 3’58”63 (Merate Atl Promoline).

Salto in lungo- 2^ Clelia Brognoli (Gs Virtus Calco) 4,79m, 3^ Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4,59m, 4^ Matilde Beretta 4.48m (Gs VIrtus Calco).

Salto in lungo-4° Matteo Maggioni 6.30m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Stefano Tagliaferri 5,47m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Giacomo Maggioni 5,33m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del giavellotto-6^ Elisa Dozio 32.52m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Clelia Brognoli 22,91m (Gs Virtus Calco).

Lancio del giavellotto-4° Gabriele Fumagalli 35,22m (Gs Virts Calco), 5° Matteo Maggioni 34.05m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Stefano Tagliaferri 28,10m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° William Idili 23,81m (Gs Virtus Calco).

Road Majano 2025 – Selezione Rappresentativa

Sabato pomeriggio, organizzata dell’Atletica Carpenedolo, le gare delle categorie Ragazze/i e Cadette/i. Pochi lecchesi al via ma sono due le vittorie da segnalare: Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco) vince il salto in alto con 1,84m nuovo primato sociale aumentando di 2 centimetri e minimo per i Campionati Italiani Cadetti; per lui anche il 7° posto nel salto in lungo con 5,48m. Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) vince i 2000m col tempo di 5’55”82, aveva già il minimo sia sui 2000m che sui 1000m, Rayan la settimana scorsa a Cles (TN) aveva vinto la gara dei 1000m con 2’40”56.

A Locarno il meeting serale del Verbano

Tre rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e tre podi nella gara serale del meeting del Verbano: Sofia Piazza vince i 600m col tempo di 1’39”27 nuovo primato personale e nuovo primato sociale della categoria Cadette; Simone Tarchini 2° sui 100m col tempo di 11”05; Fabio Balatti 2° sui 400m col tempo di 49”99.