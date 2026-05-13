A Concorezzo Tommaso Pirovano vince nel salto in lungo e Rebecca Bonfanti nei 300m

Domenica scorsa la 3^ prova del Trofeo Cesare Brambilla categoria Cadette/i
Bronzo di Aurora Benedetta D’Alessio sugli 80hs e Matteo Stella nel salto in alto
CONCOREZZO (MB) – Domenica pomeriggio, organizzata dall’Atletica Concorezzo, si è svolta la terza prova del Trofeo Cesare Brambilla per la categoria Cadette/i. Numeri da capogiro con quasi 1000 risultati, ben 260 atleti negli 80m f/m, 135 atleti nei 1000m, 128 atleti nei 300m e in più 20 staffette della 4x100m.
Grandissima gara negli 80m Cadette di Natalia Olchowk capace di correre con 9”89 primato personale attualmente, miglior tempo nazionale di categoria che gli vale ben 1057 punti tabellare. Presenti anche gli atleti della Merate Atletica Promoline e dell’Atletica 87 Oggiono. Molto bene i lecchesi, Rebecca Bonfanti (Merate Atletica Promoline) vince i 300m con 43”54 primato personale frantumato di ben 86 centesimi, Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) vince il salto in lungo con 6,11m anche per lui nuovo primato personale aumentato di ben 35 centimetri.
Anche due medaglie di bronzo lecchesi, entrambe firmate Merate Atletica Promoline, con Aurora Benedetta D’Alessio sugli 80hs con 12”65 prima volta sulla distanza e ovviamente primato personale, Matteo Stella nel salto in alto con 1,58m eguagliando il suo primato personale.
Tutti i risultati dei lecchesi
- Merate Atletica Promoline
80hs-3^ Aurora Benedetta D’Alessio 12”65; 6^ Anna Villa 13”14.
100hs-6° Matteo Stella 15”04; 9° Federico Leone Galmuzzi 15”53; 11° Mattia Regazzoni 15”78.
80m-46^ Matilde Andolina 11”24; 95^ Beatrice Iannetta 11”74.
80m-12° Tommaso Pirovano 9”90; 14° Federico Leone Galmuzzi 9”91; 47° Leonardo Bonfanti 10”52.
300m-1^ Rebecca Bonfanti 43”54.
1000m-39^ Bianca Loddo 3’45”96.
1000m-55° Xin Wen Testa 3’13”08; 59° Leonardo Bonfanti 3’14”12.
4x100m-12^ Beatrice Iannetta, Matilde Andolina, Beatrice Magni, Maria Giumelli 54”96.
Salto in alto-8^ Maria Giumelli 1,30m.
Salto in alto-3° Matteo Stella 1,58m.
Salto in lungo-52^ Aurora Benedetta D’Alessio 4,17m.
Salto in lungo-1° Tommaso Pirovano 6,11m; 16° Mattia Regazzoni 5,21m; 32° Paolo Panzeri 4,81m.
Geto del peso-13^ Agata Minunno 7,13m.
Getto del peso-4° Andrea Ripamonti 9,62m; 8° Paolo Panzeri 8,84m
- Atletica 87 Oggiono
80hs-17^ Sara Limonta 15”05.
80m-18^ Chiara Panzeri 10”87.
300m-60° Gabriele Paleari 47”29.
1000m-7^ Domitilla Agostini 3’18”0.
1000m-12° Davide Spreafico 2’53”30; 33° Fabio Redaelli 3’03”30.
Salto in alto-6^ Sara Limonta 1,35m.
Salto in alto-15° Samuele Corti 1,40m.
Salto in lungo-44° Gabriele Paleari 4,40m.