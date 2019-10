A Erba il Trofeo Molteni, Silvia Oggioni e Andrea Soffientini al top

A Erba oltre 150 atleti per il 51° Trofeo Molteni

Successi per Silvia Oggioni e Andrea Soffientini

ERBA – Con l’Unione Sportiva San Maurizio in regia e con l’insolita formula della gara in semi-notturna, si è disputata questa 51^ edizione del trofeo Molteni di corsa su strada in circuito cittadino per le vie di Erba.

In gara tutte le categorie che hanno disputato i loro trofei, il Piero Ripamonti le categorie giovanili, il trofeo Cascina la Traversa le categorie Assolute femminili e il trofeo Molteni le categorie Assolute maschili.

Silvia Oggioni al femminile si impone nella gara clou portando al successo la canotta bianco blu della Pro Sesto Atletica, alle sue spalle la compagna di allenamenti nel gruppo di Silvano Danzi a Varese, Chiara Spagnoli per l’Atl Brescia 1950 Ispa Group e a completare il podio Deborah Oberle pe ril Gs Bernatese.

Al maschile si impone Andrea Soffientini dell’Azzurra Garbagnate che precede Mustafà Belghiti del Cs San Rocchino e Filippo Ba dell’Alpinistico Vertovese.

Azzurra Garbagnate al maschile, Atletica Lecco al femminile

Con 74 punti l’Azzurra Garbagnate si aggiudica il trofeo Molteni, alle sue spalle con 63 l’Us Albatese e con 56 la San Rocchino Brescia. Al femminile sono le giallo blu dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a mettere il bacheca il trofeo Cascina La Traversa con 76 punti, tre in più dell’Us Albatese e a completare il podio il 3° posto dei padroni di casa con 68.

Nella coppa Piero Ripamonti che oltre a quella di Erba comprende altre gare partite al 1° maggio col km d’oro a Asnago di Cermenate e che si concluderanno con i campionati provinciali a Oltrona S Mamette del 27 ottobre, i padroni di casa non hanno rivali e con 844 punti mettono le mani sul trofeo, dietro l’Us Derviese con 153 punti e il Triangolo Lariano con 154.

Di seguito i podi di giornata delle giovanili e le top ten Assolute