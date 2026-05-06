A Lanzada la 4^ prova Coppa Lombardia Giovanile corsa in montagna

Campionato Regionale individuale Cadetti/e e Cds categoria Ragazze/i e Cadetti/e
Rayane Matrane terzo individuale, quarto posto per il Cs Cortenova tra i Cadetti
LANZADA (SO)- Organizzata dalla As Lanzada sì è svolta la 4^ prova della Coppa Lombardia Giovanile di corsa in montagna, valida per il Campionato Regionale individuale categoria Cadette/i e per il Campionato di Società categoria Ragazze/i, Cadette/i.
Bene Rayane Matrane (Cs Cortenova) capace cogliere il terzo posto individuale tra i Cadetti, risultato che gli consentirà di vestire la maglia della rappresentativa al Trofeo delle Regioni il 17 maggio a Moggio Udinese (UD). Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) seconda tra le Allieve. Molto bene gli Esordienti dell’Osa Org Sportiva Alpinisti, nella categoria Esordienti 8 doppio podi con Alessandro Butti secondo, Tommaso Piloni terzo, nella categoria Esordienti 10 ancora altri due podi, Sofia Riva seconda, Matilde Piloni terza.
Tra le società del Cds doppio titolo per l’Atletica Valle Brembana che vince con i Ragazze/i con 112 punti, secondi i padroni di casa dell’As Lanzada con 101 punti, terzo posto per il Gs Csi Morbegno con 93 punti; nella Cadette/i vincono ancora gli orobici con 122 punti, secondo posto dalla Polisportiva Albosaggia con 107 punti, terzo con Gs Csi Morbegno con 101 punti, sfiora il podio con il 4° posto Cs Cortenova con 67 punti.
Nella classifica di società vince Gs Csi Morbegno con 1173 punti, al 2° posto l’Atletica Valle Brembana con 1071 punti, 3° posto la Polisportiva Albosaggia con 908 punti, le migliori società lecchesi: 6° posto del Cs Cortenova con 425 punti, 10° posto per Premana con 311 punti, 14° posto per l’Osa Org. Sportiva Alpinisti con 211 punti, 16° punto per il Team Pasturo con 119 punti, 19° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 30° posto la Us Derviese con 28 punti, al 31° posto L’Atletica 87 Oggiono con 27 punti.
La 4^ prova della Coppa Lombardia (Ragazze/i, Cadette/i, Allieve/i) va ai diavoli rossi del Gs Csi Morbegno con 351 punti, l’Atletica Valle Brembana 2^ con 337 punti, chiude il podio la Polisportiva Albosaggia con 286 punti. Le lecchesi: 9° posto Cs Cortenova con 120 punti, 10^ Premana con 104 punti, 14^ Team Pasturo con 59 punti, 18^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 34 punti, 26° Osa Org Sportiva Alpinisti con 16 punti, 29^ Us Derviese con 8 punti, 30^ Atletica 87 Oggiono con 7 punti.
I vincitori delle gare a Lanzada e tutti i risultati dei lecchesi
- Esordienti 4/6
1^ Camilla Parolini (As Lanzada).
1° Samuele Schenatti (As Lanzada), 7° Giulio Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti).
- Esordienti 8
1^ Martina Viviani (Polisportiva Albosaggia).
1° Dante Zecca (Gs Csi Morbegno), 2° Alessandro Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 3° Tommaso Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 8° Khanin Gianola (Premana).
- Esordienti 10
1^ Camilla Gandi (Atletica Valle Brembana), 2^ Sofia Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti), 3^ Matilde Piloni (Osa Org Sportiva Alpinisti), 16^ Lara Colombo (Cs Cortenova), 21^ Letizia Pomoni (Premana).
1° Dante Dell’Oca (Gp Santi Nuova Olonio), 5° Marco Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 19° Ludovico Marabese (Osa Org Sportiva Alpinisti).
- Ragazze/i
1^ Sofia Nani (As Lanzada), 13^ Mia Colombo (Cs Cortenova), 24^ Ester Bertoldini (Premana), 32^ Agnese Spano (Cs Cortenova).
1° Gabriele Romegialli (Gs Csi Morbegno), 5° Francesco Gianola (Premana), 15° Thiago Calò (Osa Org Sportiva Alpinisti), 23° Michele Magni (Cs Cortenova), 26° Matteo Codega (Premana), 28° Pietro Combi (Cs Cortenova).
- Cadette/i
1^ Aya Khattab (Polisportiva Albosaggia) 18^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 24^ Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), 25^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 27^ Diletta Fazzini (Premana), 30^ Mariachiara Combi (Cs Cortenova), 34^ Matilde Spano (Cs Cortenova).
1° Tommaso Biscotti Folini (Polisportiva Albosaggia), 3° Rayane Matrane (Cs Cortenova), 14° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 16° Riccardo Fazzini (Premana), 23° Malick Ouobon Taglini (Us Derviese), 26° Nicolo Anghileri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 29° Davide Benedetti (Cs Cortenova), 34° Jean Paul Artusi Mazzoni (Cs Cortenova).
- Allieve/i
1^ Alessia Simonelli (Atletica Alta Valtellina), 2^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Davide Songini (Gs Valgerola Ciapparelli), 7° Michele Bellati (Premana), 9° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 10° Riccardo Andor Longoni (Team Pasturo), 11° Nicola Spano (Cs Cortenova), 15° Andrea Colombo (Team Pasturo), 16° Marco Fazzini (Premana), 24° Rudi Gianola (Premana), 30° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova).