Pasqua e Pasquetta in campo con il tradizionale torneo di calcio

La finalissima si giocherà lunedì alle 17, in palio il trofeo Paolo e Giuseppe Spinelli a.m.

LECCO – Tutto pronto per il 51° torneo Sant’Angelo di Laorca. La due giorni di calcio si aprirà, come da lunga tradizione, il pomeriggio della domenica di Pasqua con la fase a gironi. Lunedì mattina, giorno di Pasquetta, le semifinali e nel pomeriggio le finali.

Alla regia dell’evento l’oratorio di Laorca. Sei le formazioni che scenderanno in campo: Svizzera, Pomedo, La Gallina, El Cilinder, La Colonna, Ravalle per un totale di 60 giocatori.

Prima partita della 51^ edizione del Torneo Sant’Angelo vedrà scendere in campo, alle 15, Ravalle contro Pomedo (due tempi da 15′). Quindi a seguire: La Gallina – La Colonna (15.35), El Cilinder – Ravalle (16.10), La Svizzera – La Colonna (16.45), Pomedo – El Cilinder (17.20), La Svizzera – La Gallina (17.55). A conclusione del pomeriggio calcistico si disputerà una partita amichevole che vedrà scendere in campo la categoria Ragazzi, mentre alle 19.30 la giornata proseguirà con una cena comunitaria presso il salone dell’oratorio.

Lunedì mattina fischio di inizio della prima partita alle 9.30. Mentre nel pomeriggio alle 15 circa si giocherà per il 5° e 6° posto, alle 16 la finalina per il 3° e 4° posto, mentre alle 17 la finalissima per il 1° e 2° posto.

In palio, alla formazione vincitrice il trofeo Paolo e Giuseppe Spinelli a.m., per la seconda classificata il trofeo Bruno Cunsolo a.m., alla terza classificata il trofeo Arnoldo Buttironi a.m., per la quarta classificata il trofeo Romildo Maggi a.m., per la quinta classificata il trofeo Mauro Panzeri a.m. e per la sesta classificata il trofeo Aristide Frigerio a.m.

Ovviamente non mancheranno i premi speciali, con il trofeo Giovanni Ferrario a.m. che andrà al miglior giocatore, il trofeo Unlimited Adventure per il miglior portiere, il trofeo Angelo Nessi al miglior Over 40 e il trofeo Gma di Checchin al miglior giovane.