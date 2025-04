A Laorca tutto pronto per la 54^ edizione del Torneo Sant’Angelo

Per il secondo anno il torneo si svolgerà solo nella giornata del lunedì dell’Angelo

LECCO – A Laorca torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti della primavera: il Torneo Sant’Angelo, giunto alla sua 54^ edizione. Lunedì 21 aprile, in occasione del Lunedì dell’Angelo, l’Oratorio San Giuseppe ospiterà la seconda edizione in formato “mini” del torneo, che vedrà tutte le partite concentrate in una sola giornata.

La manifestazione, organizzata “in memoria di Claudio Adamoli”, si aprirà alle 8.30 con le colazioni e proseguirà dalle 9 alle 18 con una lunga maratona calcistica che coinvolgerà adulti, ragazzi e bambini. Le premiazioni sono in programma per le ore 18.

Tra le novità l’estensione delle iscrizioni anche ai più piccoli: saranno infatti della partita anche i bambini delle elementari (nati tra il 2014 e il 2018) e i ragazzi delle medie e prima/seconda superiore(nati tra il 2009 e il 2013), a conferma della vocazione inclusiva e comunitaria dell’iniziativa.

Le squadre Senior saranno otto:Ravalle, Pomedo, La Gallina, La Svizzera, Ramello, Prato la Valle,La Colonna e El Cilinder. Per i ragazzi si sfideranno Guggiarolo, Ramello e Campovai, mentre tra i bambini scenderanno in campo Val Pozza, Pra la Valle e Crogno. La mattina si disputeranno i gironi di tutte le categorie nei campi dell’oratorio, con i più giovani impegnati nel campo a 5 dell’ex pentagonal. Nel pomeriggio spazio alle semifinali della categoria Senior e a seguire le finali, che si giocheranno sul campo “grande”. Mentre la finale del mini torneo si farà sul campo a 5.

Non mancherà l’occasione per socializzare anche a tavola: “Possibilità di pranzare in oratorio”, come recita il volantino ufficiale, con la cucina dell’oratorio in funzione per tutta la giornata. Su prenotazione sarà possibile anche cenare insieme.

Un’occasione di sport, memoria e comunità, che promette di animare ancora una volta il quartiere di Laorca nel segno della tradizione.