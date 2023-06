A Lecco i Campionati provinciali prove multiple di atletica per Ragazze/i

Titoli provinciali ad Anna Riva, Riccardo Galbusera, Maissara Iwena e Christian Limonta

Ben 127 atleti in gara, 40 nel Tetrathlon A e ben 87 nel Tetrathlon B

LECCO – Domenica scorsa, con l’organizzazione dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e della Fidal provinciale Como/Lecco, si sono disputate le gare del Campionato provinciale prove multiple per la categoria Ragazze/i con il Tetrathlon A (60hs, salto in alto, vortex e 600m) e Tetrathlon B (60m, salto in lungo, getto del peso e i 600m). Ben 127 atleti in gara, 40 per la combinazione A e ben 87 per la combinazione B.

Anna Riva della Pol Mandello e Riccardo Galbusera del Gs Virtus Calco vincono il titolo nella Combinazione A

2811 punti per Anna Riva della Pol Mandello che vince il titolo per la combinazione A (60hs: 9”77, salto in alto: 1,49m; Vortex: 23,59m e 600m: 1’58”08), al 2° posto Francesca Burgassi del Lieto Colle con 2639 punti (60hs: 10”70, salto in alto: 1,28m; Vortex: 25,00m e 600m: 1’50”54), al 3° posto Greta Beatrice del Ag Comense con 2541 punti (60hs: 10”41, salto in alto: 1,25m; Vortex: 27,61m; 600m: 1’59”76).

Al maschile ha vinto Riccardo Galbusera del Gs Virtus Calco con 2776 punti (60hs: 9”84 salto in alto: 1,65m; Vortex: 21,59m e 600m: 1’46”45), al 2° posto Houzayfa Songne del Triangolo Lariano con 2407 punti (60hs: 9”15, salto in alto: 1,28m; Vortex: 29,46m e 600m: 1’46”88), al 3° posto Mattia Bessi del Lieto Colle con 2343 punti (60hs: 10”16, salto in alto: 1,46m; Vortex: 30,76m e 600m: 1’47”88).

Maissara Iwena del Csc Cortenova e Christian Limonta dell’Atl Triangolo vincono il titolo nella Combinazione B

2830 punti per Maissera Iwena del Csc Cortenova (60m: 8”85, salto in lungo: 4,61m; Getto del peso: 8,43m e i 600m: 1’46”88), al 2° posto Aurora Claudia Beccalli dell’Us San Maurizio con 2291 punti (60m: 8”88, salto in lungo: 3,71m; getto del peso: 7,92m e i 600m: 1’58”56), al 3° posto Chiara Panzeri dell’Atl 87 Oggiono con 2241 punti (60m: 9”10, salto in lungo: 3,79m; getto del peso: 6,82m e i 600m: 1’54”76).

Al maschile vince il titolo per Christian Limonta dell’Atl Triangolo lariano con 2725 punti (60m: 8”05, salto in lungo: 4,43m; getto del peso: 12,50m e i 600m: 1’42”24), al 2° posto Diego De Lorenzi del Csc Cortenova con 2347 punti (60m: 8”96, salto in lungo: 3,77m; getto del peso: 10,59m e i 600m: 1’36”71), al 3° posto Nicola Spano del Csc Cortenova con 2086 punti (60m: 9”12, salto in lungo: 382; getto del peso: 8,98m e i 600m: 1’39”68).