A Lecco la prima edizione della Festa della Corsa in Montagna Lombarda

Sabato 15 novembre (a partire dalle ore 15) alla Camera di Commercio di Lecco

Un evento aperto a tutti gli appassionati e organizzato dal Comitato Regionale FIDAL Lombardia

LECCO – La Camera di Commercio di Lecco sabato 15 novembre (a partire dalle ore 15) ospiterà la prima edizione della Festa della Corsa in Montagna Lombarda, un evento aperto a tutti gli appassionati e organizzato dal Comitato Regionale FIDAL Lombardia per celebrare un settore da sempre in primo piano nell’atletica regionale: a dimostrarlo ancora una volta è il 2025 sia sul piano agonistico sia in ambito organizzativo.

Da un lato citiamo come momenti più fulgidi l’argento individuale di Francesco Gianola (AS Premana), pure oro a squadre assieme tra gli altri a Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia), nella WMRA International Under 18 Mountain Running Cup e il titolo mondiale Under 20 a squadre nella prova iridata Mountain Classic di Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) e Camilla Bonariva (US Malonno); dall’altro segnaliamo come la quasi totalità dei Campionati Italiani Assoluti e giovanili sia andata in scena sulle nostre montagne, dal tricolore Uphill di Premana (Lecco) alla rassegna Monutain Classic di Borno (Brescia) passando per le staffette di Casnigo (Bergamo), senza dimenticare i Campionati Italiani Cadetti /e e Allievi/e di Cortenova (Lecco) e Morbegno (Sondrio), il tutto nel contesto di un calendario punteggiato da “classiche” internazionali di lignaggio e spessore (dal Giir di Mont al Trofeo Vanoni, dal fine settimana del Memorial Bianchi alla due giorni del Trofeo Nasego).

La Festa della Corsa in Montagna Lombarda, con la regia del consigliere regionale Filippo Fazzini, premierà in primis la Coppa Lombardia giovanile, creatura organizzativa del Comitato Regionale affiancata dal marchio Affari&Sport e nata per dare vitalità all’attività delle categorie Ragazzi/e, Cadetti/e e Allievi/e con un match a squadre quest’anno declinato anche attraverso classifiche individuali. Alla Camera di Commercio di Lecco, di fronte al presidente FIDAL Lombardia Luca Barzaghi e alle autorità politiche e sportive lecchesi, saranno premiati i primi tre atleti classificati nelle graduatorie individuali, tutti i ragazzi che hanno gareggiato in almeno quattro prove e le prime sei compagini della graduatoria per team.

Nella classifica per società (sei prove) l’edizione 2025 vede il successo-bis dell’Atletica Valle Brembana davanti alla Polisportiva Albosaggia e al Gs CSI Morbegno. La Coppa Lombardia Allievi (allestita come per tutte le altre categorie su cinque prove: esclusa ovviamente la giornata destinata alle staffette in Val Brembilla) va invece ad Alex Vavassori (GP Valchiavenna), che chiude con 141 punti, gli stessi di Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia) ma con una vittoria di tappa in più, per un podio completato da Francesco Gianola (As Premana), 120 punti e quattro prove vinte; cinque vittorie su cinque tappe per Matilde Mologni (Pool Alta Valseriana), regina della Coppa Lombardia Allieve con 150 punti davanti al tandem del CS Cortenova Serena Mascheri (142)-Caterina Ciacci (140). Marco Previsdomini (Pol. Albosaggia) con due vittorie, cinque podi e 147 punti vince tra i Cadetti su Tommaso Tarca (GS CSI Morbegno, 141) ed Elia Ronchi (GS Valgerola, 132); tra le Cadette la regolarità premia Lucia Franzini (Atl. Alta Valtellina), prima con 130 punti su Caterina Vavassori (GP Valchiavenna) e Camilla Losma (Atl. Valle Brembana), seconda e terza entrambe a quota 107. Capitolo Under 14: Mirko Pellizzaro (CS Cortenova) domina tra i Ragazzi con 143 punti (113 per Davide Persico/Atl. Valle Brembana secondo e 110 per Alessandro Bani/Pol. Albosaggia terzo); tra le Ragazze tre tappe vinte “spingono” Sofia Nani (AS Lanzada) verso la vittoria con 141 punti sui 120 di Veronica Rossini (AG Media Sport) e sui 117 di Selene Valli (Atl. Valle Brembana). Nel pomeriggio verranno celebrate anche le formazioni vincitrici dei Campionati Regionali di Società Ragazzi/e (classifica unica), Cadetti/e (classifica unica) e Allievi/e (classifica unica), andati in scena tra San Pellegrino (Bergamo) e Darfo Boario (Brescia): vittorie dell’Atletica Valle Brembana tra gli Under 14, del Gs CSI Morbegno tra gli Under 16 e del Centro Sportivo Cortenova tra gli Under 18.