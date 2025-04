A Lecco le Finali Nazionali CSI di Tennistavolo

Dal 15 al 18 maggio a Lecco le Finali Nazionali: in gara solo i migliori del circuito ufficiale

LECCO – Il mondo del tennistavolo si dà appuntamento a Lecco: dal 15 al 18 maggio 2025 la città ospiterà le Finali Nazionali CSI, evento clou del calendario agonistico. Si tratta di una competizione riservata esclusivamente agli atleti che hanno ottenuto la qualificazione attraverso il circuito ufficiale, con i risultati debitamente registrati sul Portale Attività Sportiva.

La macchina organizzativa è già in moto e il conto alla rovescia è partito. Fino al 5 maggio sarà possibile completare l’iscrizione online: la procedura è dettagliata nei materiali allegati al comunicato ufficiale, che comprende anche tutte le informazioni tecniche e logistiche utili per partecipanti e accompagnatori.

Ma non sarà soltanto una questione di sport e competizione. L’appuntamento lecchese, che si svolgerà al Palataurus, si arricchisce anche di una proposta culturale che mira a far dialogare il mondo dell’atletica con quello del territorio. Nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 maggio, infatti, grazie alla collaborazione con l’Istituto “G. Parini”, i visitatori avranno l’occasione di scoprire i luoghi manzoniani attraverso un tour guidato gratuito, curato in modo innovativo dagli studenti dell’istituto. La partenza è prevista alle 9:30 da Piazza Era a Pescarenico, quartiere caro ad Alessandro Manzoni. La durata del percorso sarà di circa un’ora e mezza. Anche per questo, le iscrizioni sono gestite tramite il link indicato nelle Note organizzative.

Durante tutta la manifestazione, sarà attivo anche un punto informativo dedicato alle iniziative locali, un modo per promuovere le eccellenze del territorio e accogliere al meglio atleti, famiglie e appassionati.

Lecco si prepara così a diventare, per quattro giorni, la capitale nazionale del tennistavolo. Un’occasione per celebrare lo sport, ma anche per valorizzare la città e il suo patrimonio culturale.