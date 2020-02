A Lecco nasce l’Asd Semmatt all’insegna della corsa e della beneficenza

Ecco chi sono gli 11 fondatori della nuova realtà sportiva

Un gruppo che nasce dall’amicizia e dalla passione per lo sport

LECCO – Un gruppo di matti lo sono stati da subito, adesso l’hanno ufficializzato al mondo, diventando una vera e propria Associazione Sportiva Dilettantistica.

Stiamo parlando dell’Asd Semmatt gruppo sportivo che nasce dall’amicizia e da una comune passione per lo sport e la corsa in montagna in particolar modo.

Fondatori questa nuova realtà sportiva lecchese sono: Paolo Bucella (Buc), Stefano Gerosa (Gerry), Roberto Gheza (Ghezone la scopa), Andros Corti, Angelo Ferrario (Ferro), Emiliano Panzeri (EmiPanz), Emilio Butti (Mignao) Giovanni Colombo (Jonson), Oscar Invernizzi (Oscarino), Pierangelo Orrù (Pier) e Stefano Conti.

“Siamo tutti elementi con curriculum sportivi invidiabili – fanno sapere i Semmatt – in

particolare, ognuno di noi è stato ultimo assoluto almeno una volta in gare internazionali, abbiamo una presenza rigorosa e costante nelle ultime pagine delle classifiche di numerose gare di corsa e corsa in montagna, abbiamo una presenza ingombrante e in prima linea nei terzi tempi”.

Insomma sport sì, ma in primis tanto divertimento e tanta voglia di stare assieme.

“Lo sport – spiegano – è l’elemento aggregante ma non vitale, l’amicizia e il rispetto sono gli elementi vitali e aggreganti, la voglia di fare qualcosa di buono e bello l’obiettivo”.

E infatti la nuova associazione ha in serbo alcune iniziative con finalità solidali e benefiche: “Vogliamo vivere lo sport non come mera competizione ma come strumento e mezzo aggregante per farsi e fare del bene, per poter aiutare i meno fortunati attraverso atti concreti, siano essi un aiuto economico o anche solo una presenza incoraggiante. In merito ai programmi futuri a tempo debito sveleremo tutto”.

E mentre la nuova Asd si presenta, una domanda nasce spontanea: da dove nasce il nome?

“Era il febbraio del 2013, ore 20.30 – raccontano – ci stavamo iscrivendo alla Monza – Resegone e serviva il nome del team: ‘Gerry vogliono il nome della squadra per finire l’iscrizione, che nome metto?’.

‘Bucella osti, mica ci ho pensato. Sentiamo Andros se ha idee, onestamente ho pensato solo che Semmatt a iscriverci’.

‘Ok, Gerry, siamo i Semmatt”

E così sono nati i Semmatt”.

Da quel febbraio 2013 il gruppo è cresciuto fino a diventare nel dicembre 2019 una vera Associazione Sportiva Dilettantistica e ora promettono grandi cose… stay tuned!

Per info: www.asdsemmatt.it o sulla pagina facebook https://www.facebook.com/semmatt/