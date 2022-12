A Livigno ottima partenza per lo Sci Club Lecco con due vittorie di Bertoldini e Parravicini

E’ iniziata ufficialmente la stagione agonistica per il team Giovani dello Sci Club Lecco

In programma due Slalom Fis Junior a Livigno organizzate proprio dal club lecchese

LIVIGNO – E’ iniziata ufficialmente in questo fine settimana la stagione agonistica per il team Giovani dello Sci Club Lecco ed è stato un inizio da applausi. In programma due Slalom Fis Junior a Livigno organizzate proprio dallo Sci Club Lecco tornato alla regie di gare Fis dopo alcuni anni di assenza.

Protagonisti delle due giornate sono stati uno strepitoso Andrea Bertoldini e una magnifica Sofia Parravicini entrambi vincitori delle due gare in calendario. Primi posti ai quali si aggiungono i podi di Luca Bianchi due volte 2° e Linda Amidei 3^ nella gara odierna. Da segnalare anche i terzi posti di Nico Picech sabato e Ruggero Traniello domenica nella classifica Aspiranti.

“Abbiamo iniziato bene – commenta al termine della due giorni livignasca il portavoce degli allenatori dello Sci Club Lecco Pier Dei Cas –. Sono arrivate le vittorie di Bertoldini e Parravicini, i tre podi assoluti di Bianchi e Amidei e i due terzi posti tra gli Aspiranti di Picech e Traniello. Ma in generale abbiamo ottenuto ottimi risultati a conferma del lungo e duro lavoro di preparazione che abbiamo svolto. La stagione è appena iniziata e possiamo dire di averla cominciata con il piglio giusto”.

Tornando ai risultati, nella gara maschile di sabato, Bertoldini detta legge chiudendo con il tempo di 1’27”14, seguito dal compagno di squadra Luca Bianchi col tempo di 1’28”61. Buona prestazione anche per Nico Picech 12° assoluto e 3° nella classifica Aspiranti. Quindi, Mattia Zanni (21°), Francesco Peccati (22°) e Alessandro Pizzi (39°). Riccardo Mariuzzo, Giacomo Galli e Simone Tondale fuori nella prima manche, mentre Giorgio Ferri e Ruggero Traniello fuori nella seconda.

Nella gara femminile vittoria di Sofia Parravicini che stoppa le lancette del crono sul tempo di 1’30”83. Per il Lecco bene anche Linda Amidei (10^). A seguire Charlotte Sciolla (37^), Nella Pomoni (38^), Gemma Binelli (44^) e Clelia Milani (48^). Fuori nella prima manche Rebecca Meles, Eleonora Pizzi e Federica Piscetta.

Nelle gare di oggi, al maschile altra vittoria per Andrea Bertoldini col tempo di 44’21, seguito sempre da Luca Bianchi (2°) col tempo di 45’34. Molto bene anche Ruggero Traniello 9° posto assoluto e 3° nella classifica Aspiranti. Quindi, Mattia Zanni (18°), Giacomo Galli (26°) e Riccardo Mariuzzo (31°). Fuori nella prima manche Simone Tondale, Gabriele Bianchi e Nico Picech. Nella seconda Edoardo Carraro, Alessandro Pizzi e squalificato Francesco Peccati.

Nella gara femminile, vince ancora Sofia Parravicini col tempo di 1’30”83, mentre Linda Amidei mette piede sul 3° gradino del podio. Buona gara per Federica Piscetta (22^), quindi Nella Pomoni (38^) e Gemma Binelli (41^). Fuori nella prima manche Charlotte Sciolla e Rebecca Meles, mentre nella seconda Eleonora Pizzi.