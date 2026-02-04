A Morbegno la 2^ prova del 34° Campionato Regionale Csi, Virtus Calco al terzo posto

Cross della Bosca: vincono i padroni di casa del Gs Csi Morbegno, al secondo posto il Gs Valgerola

Bene le altre società del comitato Lecco: 5° Csc Cortenova, 7° Team Pasturo, 8° As Premana

MORBEGNO (SO) – Domenica scorsa, organizzato dal Gs Csi Morbegno e valido per il 34° Campionato Regionale del Csi, si è svolto a Morbegno il 26° Cross Della Bosca. Premiati i primi 5 atleti dagli Esordienti fino ai Cadetti, premiati i primi 3 per tutte le altre categorie, premiate le prime 5 società della classifica generale e tutti i partecipanti delle categorie Cuccioli A/B.

41 società (10 del comitato di Lecco) hanno portato ben 873 atleti. Nella classifica generale vincono i padroni di casa del Gs Csi Morbegno con 1679 punti, al secondo posto il Gs Valgerola con 1230 punti, mentre il Gs Virtus Calco, dopo aver vinto la prima prova, deve “accontentarsi” del 3° posto con 1020 punti. Bene anche le altre società del comitato di Lecco: 5° posto del Csc Cortenova con 705 punti, al 7° posto il Team Pasturo con 574 punti, 8° posto dell’As Premana con 425 punti, 14° posto della Polisportiva Bernate con 313 punti, 16° posto della Polisportiva Pagnona con 219 punti, 17° posto dell’Asd Oltretutto 87 con 211 punti, 20° posto dell’Us Derviese con 151 punti, 24° posto della Polisportiva Bellano con 121 punti, al 38° posto la Polisportiva Valvarrone con 36 punti.

Nelle gare individuali, su 27 categorie (4 senza punti), i comitati di Sondrio e Lecco dominano la scena, le società di Sondrio vincono in 13 categorie, i nostri sono riusciti a vincerne 10, 2 per il comitato di Como, 1 a testa per il comitato di Como e Valcamonica. Tra un mese si conclude il Campionato Regionale Csi: il 1° marzo l’ultima prova organizzata dal comitato di Mantova a Castel Goffredo. Si conclude anche il Campionato Provinciale il 15 febbraio a Lurago D’Erba con la gara organizzata dal Team Alto Lario. A chiudere la stagione della corsa campestre, il 27/29 marzo a Cascina (PG) si correrà per il Campionato Nazionale.

Tutti i vincitori della gara di Morbegno e i lecchesi nella top ten

Cuccioli B

1^ Noemi Melesi (Csc Cortenova), 5^ Cecilia Denti (Csc Cortenova), 9^ Emma Gianola (As Premana).

1° Kyan Canino (Gs in Robores Virtus-Seveso), 4° Dylan Pomi (Csc Cortenova), 7° Dionigi Gianola (As Premana).

1^ Katia Gianola (As Premana), 9^ Ginevra Pelizzoli (Gs Virtus Calco), 10^ Irene Bardelli (Gs Virtus Calco).

1° Gioele Peregalli (Gp Santi Nuova Olonio), 4° Pietro Rigonelli (Gs Virtus Calco), 5° Filippo Denti (Csc Cortenova), 6° Nicola Gianola (As Premana), 9° Giovanni Selva (Csc Cortenova), 10° Mattia Mandelli (Team Pasturo).

1^ Matilde Ortalli (Asd Oltretutto 97), 2^ Vittoria Marzorati (Asd Oltretutto 97), 3^ Giada De Meo (Asd Oltretutto 97), 4° Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

1° Alessio Combi (Asd Oltretutto 97), 2° Riccardo Angeloni (Asd Oltretutto 97), 3° Marco Corti (Asd Oltretutto 97), 4° Abecai Azize Diarassouba (Asd Oltretutto 97), 5° Adrian Matias Villegas Ruiz (Asd Oltretutto 97), 6° Alex Gianoli (Gs Valgerola).

1° Tommaso Vergottini (Gs Csi Morbegno).

1^ Martina Gosatti (Gs Valgerola), 4^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco), 6^ Cristina Gianola (As Premana).

1° Jacopo Carelli (Csi Tirano), 5° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 6° Luca Scola (Team Pasturo).

1^ Matilde Battista (Polisportiva Albosaggia), 4^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), 8^ Silvia Marzitelli (Gs Virtus Calco).

1° Pietro Gosatti (Gs Valgerola), 6° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 7° Simone Bergamini (Team Pasturo), 10° Francesco Gianola (As Premana).

Cadette:

1^ Sofia Bongini (csi Morbegno), 3^ Anna Colombo (Gs Virtus Calco), 4^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 6^ Matilde Spano (Csc Cortenova).

1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 2° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 6° Riccardo Ghezzi (Gs Virtus Calco), 9° Mattia Bonfanti (Gs Virtus Calco), 10° Leonardo Rizzi (As Premana).

1^ Argentina Necchi (Atletica Alto Lario), 4^ Linda Cattaneo (Polisportiva Bernate), 5^ Serena Gianola (As Premana), 6^ Nina Gianola (As Premana).

1° Jacopo Pessani (Atletica Cassano D’Adda), 2° Nicola Spano (Csc Cortenova), 6° Riccardo Longoni (Team Pasturo).

Elisa Menatti (Us Derviese), 4^ Arianna Buzzoni (Csc Cortenova), 5^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 6^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 7^ Alessia Ruzza (Csc Cortenova).

1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 6° Marco Mascheri (Csc Cortenova), 9° Francesco Limosani (Polisportiva Brembate).

1° Letizia Oltolini (Us Derviese), 2^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 4^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 5^ Anastasiya Solovyeva (Gs Virtus Calco), 6^ Isabella Gandin (Polisportiva Pagnona), 7^ Aurora Ruzza (Csc Cortenova), 78^ Rebecca Donadoni (Gs Virtus Calco), 10^ Ilaria Ravasi (Gs Virtus Calco).

1° Daniele Molatore (Gp Santi Nuova Olonio), 2° Giovanni Malugani (Csc Cortenova), 6° Juri Marelli (Team Pasturo), 7° Luca Doniselli (Csc Cortenova), 10° Simone Bosetti (Team Pasturo).

1^ Laura Nardo (Polisportiva Pagnona), 3^ Alesia Ravasi (Gs Virtus Calco), 4^ Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), 5^ Laura Joanna Luczak (Gs Virtus Calco), 7^ Lisa Tizzoni (Team Pasturo), 8^ Barbara Conti (Polisportiva Pagnona), 9^ Luisa Angela Maggioni (Gs Virtus Calco).

1° Jacopo Perego (Gp Santi Nuova Olonio), 9° Enea Stanzani (Csc Cortenova).

1^ Debora Bendetti (Team Pasturo), 2^ Elena Caliò (Team Pasturo), 3^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 4^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 7^ Sabina Fazzini (As Premana), 8^ Elisabetta Arrigoni (Csc Cortenova).

1° Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco), 2° Claudio Tagliaferri (Polisportiva Pagnona), 9° Walter Patriarca (Us Derviese), 10° Stefano Calò (Team Pasturo).

1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 5^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 7^ Nicoletta Ripamonti (Gs Virtus Calco).

1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), 2° Ivan Mazzoleni Ferracini (Polisportiva Pagnona), 4° Daniele Donadoni (Team Pasturo).

1^ Elisa Pellicioli (Aido Artogne), 2^ Donatella Rota (Polisportiva Pagnona), 4^ Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate), 5^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco).

1° Roberto Rovedatti (Gs Csi Morbegno), 2° Angelo Gerosa (Team Pasturo), 3° Lino Marrelli (Team Pasturo), 7^ Gianbattista Muttoni (Polisportiva Pagnona),8° Vincenzo Azzolini (Polisportiva Bellano).