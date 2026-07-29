A Pescantina doppio titolo italiano per la squadra Master del Canoa Kayak Rivabella

Successo nella gara a squadre e nella sprint per Bettinazzi, Fumagalli e Brambilla

Bene anche la squadra Ragazzi che ha strappato un bronzo nella sprint gareggiando tra gli Junior

LECCO – Doppio appuntamento a Pescantina (VR), lo scorso fine settimana, per il Canoa Kayak Rivabella. Su un fiume Adige decisamente povero d’acqua si sono disputate una gara classica (circa 4 km), valida come gara nazionale e campionato italiano Master e una gara sprint, valida come campionato italiano per Junior, Senior e Master con la formula della manche di qualifica e manche di finale.

“E’ dal 1989 che ogni anno partecipo a questa gara e non avevo mai visto un fiume con un livello così basso – ha detto il presidente Claudio Bettinazzi -. Questo ha reso ancor più semplice un tracciato già abbastanza facile dal punto di vista tecnico, soprattutto per Junior e Senior. Il risvolto della medaglia è che in queste condizioni l’acqua, come si dice in gergo, è particolarmente dura e quindi vengono favorite soprattutto le qualità fisiche”.

Dal punto di vista dei risultati a vincere due titoli italiani è stata la squadra Master formata da Stefano Brambilla, Claudio Bettinazzi e William Cesare Fumagalli che ha trionfato sia nella classica che nella sprint, in particolare nella sprint il successo è arrivato per soli 12 centesimi grazie al colpo di reni finale di Fumagalli che ha dato fondo a tutte le energie.

Sempre nelle gare a squadre da sottolineare il successo nella classica Ragazzi per Pietro Corti, Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli. Lo stesso terzetto si è presentato al via della gara a squadre Sprint categoria Juniores cogliendo una importante medaglia di bronzo: anche su un percorso che non premiava le qualità tecniche, i tre lecchesi si sono difesi egregiamente anche nella categoria superiore. I risultati a squadre si chiudono col 7° (classica) e 9° posto (sprint) tra i Senior per Francesco Brossa, Gioele Rota e Alessandro Cassamagnaghi.

Risultati individuali

A livello individuale, partendo dalla categoria Allievi, 9° posto nella classica e 10° posto in finale per Lorenzo Dell’Oro. Nei Cadetti due terzi posti per Margherita Cattaneo, mentre al maschile Daniele Cagliani ha ottenuto un 5° e 7° posto, nella classica e nella sprint. Tra i Ragazzi Pietro Corti coglie un 4° posto nella classica e sale sul secondo gradino del podio nella sprint, mentre Massimo Bettinazzi chiude con un 7° e un 5° posto, Pietro Mechilli con un 8° e 4° posto e Alessandro Cassamagnaghi con un 23° e 20° posto.

Un’altra medaglia è arrivata nella Junior femminile con Beatrice Bettinazzi 3^ nella classica e 6^ nella sprint. La compagna di squadra Valentina Fumagalli ha chiuso con un 4° e un 8° posto. Nei Senior Luca Riva chiude al 5° e 8° posto; Francesco Brossa al 10° e 22° posto e Gioele Rota al 20 e 28° posto. Infine, nei Master C/D, secondo gradino del podio per Stefano Brambilla nella sprint e 4° nella classica. Nei Master E/F Claudio Bettinazzi è 6° nella classica e 5° nella sprint, mentre William Cesare Fumagalli conquista per due volte il 10° posto.

Adesso ci sarà un periodo di pausa in vista delle vacanze estive, il 30 agosto il calendario riprenderà con una gara sprint a Palazzolo sull’Oglio (BS).