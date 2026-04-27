A Vigevano il campionato regionale staffette: due medaglie per i lecchesi

Terzo posto per l’Atletica Merate Promoline (Cadetti) e per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (Cadette)
Sabato scorso il Campionato Regionale Renato Tammaro am
VIGEVANO (PV) – Gare a staffetta a Vigevano valide per il campionato regionale. Due podi per i lecchesi, entrambe nella categoria Cadette/i: nella 4x100m femminile l’Atletica Lecco Colombo Costruzione (Celeste Nasatti, Domitilla Citterio, Alice Arrigoni, Rebecca Rusconi) prima vince la 2^ batteria con 51”14, nel riepilogo chiude al 6° posto e riesce ad arrivare alla finale. Nella seconda gara, le gialloblu chiudono al 3° posto migliorando ancora il loro tempo con 51”02.
Bene anche Merate Atletica Promoline (Matteo Stella, Tommaso Pirovano, Giacomo Brivio, Federico Leone Galmuzzi) che vince la 2^ batteria con 46”01, nel riepilogo chiude al 2° posto. Nella finale medaglia di bronzo in 45”96 migliorando il loro tempo.
Tutti le altre staffette lecchesi
- Ragazze/i
4x100m-8^ Nicole Barzaghi, Martina Bonacina, Ginevra Papa, Martina Magni 56”58 (Atletica Cassago).
- Cadette/i
4x100m-13^ Matilde Andolina, Rebecca Bonfanti, Aurora Benedetta D’Alessio, Anna Villa 52”15 (Merate Atletica Promoline).
4x100m-15^ Edoardo Comini Rovinolo, Pietro Mazzolini, Pietro Calabrese, Yojan Estiven Bonardi 48”46 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
3x1000m-9° Nicolo Anghileri, Filippo Mandelli, Tristan Lamperti 8’55”57 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).