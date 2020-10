A Zogno le gare del Silver Meeting, i risultati della terza tappa

Ancora acqua protagonista nella terza tappa del meeting

Ecco i risultati degli atleti in gara

ZOGNO- Nonostante il tempo non sia stato dei più clementi, venerdì sera a Zogno si sono svolte le gare dei 3000m e 5000m, la prima ad inviti e la seconda con i minimi di partecipazione sia al maschile che al femminile. Intento degli organizzatori era quello di creare un circuito di gare (quest’anno dedicato al compianto Vincenzo Leggeri, grande tecnico stimato e ben voluto da tutti, recentemente scomparso), che permettesse agli atleti di esprimere tempi di rilievo e ottenere primati personali e per far questo gli organizzatori hanno ben pensato di mettere a disposizione degli atleti che si incaricassero di tenere alta l’andatura.

Marco Aondio, Konjoneh Maggi e Giovanni Artusi in gara sui 3000m

Terzetto di giallo blu nella prima serie dei 3000m; i tre viaggiano accodati uno all’altro sino a poco prima dei 2000m dove il cronometro si ferma attorno ai 5’55”, qua c’è l’allungo di Marco Aondio che supera alcuni avversari e si porta sul secondo gruppo, dietro è lesto ad accodarsi il compagno di squadra Konjoneh Maggi i due vanno a fermare il cronometro sui propri primati personali, 8’51”32 per Marco, 8’51”64 per Konjoneh, Giovanni restato solo deve combattere oltre che con gli avversari anche col vento e quando si è soli ad inseguire si fa ancora più fatica, per lui il cronometro dice 9’19”74, tempo abbastanza lontano dal primato personale dell’atleta lecchese che conclude sconsolato.

Ahmed Abdelwaheb gran personale sui 5000m

Il finanziere specialista dei 1500m dove vanta un ottimo 3’39”61 ottenuto a Ostrava meno di un mese fa, sui 5000m aveva come personale un 14’18”94 tempo ottenuto ad Agropoli a giugno 2016, ieri Ahmed Abdelwhaeb quel tempo lo demolisce e con 13’56”55 ottiene il miglior risultato tecnico della serata (978 punti), al secondo posto con 14’29”30 Massimiliano Berti dell’Atl Valchiese e al terzo a completare il podio Ahmed Ouhda per l’Atl Casone Noceto in 14’30”09

Gaia Colli e Giovanna Selva al photofinish sui 5000m femminili

Spettacolare il finale di gara dei 5000m femminili con le due atlete a giocarsi la vittoria finale in un entusiasmante duello spalla a spalla, alla fine è l’atleta di casa, Gaia Colli azzurra della corsa in montagna e che difende i colori dell’Atl Valle Brembana ad imporsi con 16’38”43 (940 punti) strapazzando il precedente primato abbassato di ben 51” contro il 16’38”83 (939 punti) di Giovanna Selva anche lei azzurra della corsa in montagna, piemontese dello Sport Projet che strapazza a sua volta il precedente primato personale abbassandolo di 34”, al terzo posto Micol Majori che conclude in 17’04”24 per la Pro Sesto Atletica.

Fuga solitaria per Arianna Algeri sui 3000m

Esordio vincente per la rappresentante dell’Atl Bergamo 59 Orio Center, alla sua prima uscita sulla distanza, Arianna Algeri vince per distacco con 10’13”32 contro il 10’32”49 della compagna di club Federica Dalfovo, Paola Poli dell’Atl Vallecamonica con 10’51”7 completa il podio.

3000m maschili a Enrico Vecchi

A vincere i 3km maschili è per l’atletica Rodengo Saiano Mico, Enrico Vecchi con 8’35”87, segue al 2° posto per la Pro Sesto Atletica, Matteo Roda in 8’40”59 e a completare il podio per l’Atletica Imola Sacmi Avis, l’Allievo Riccardo Ghinassi in 8’40”74.