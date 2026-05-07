Agility dog, quattro lecchesi al Mondiale Wao 2026 nei Paesi Bassi

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Beatrice Pinchetti con il suo
(foto archivio)

Da Olginate e Monte Marenzo i binomi azzurri pronti a sfidare 700 concorrenti da 43 nazioni

Pinchetti: “Partiamo più carichi che mai, fiduciosi di portare a casa ancora una volta grandi soddisfazioni e per migliorare il medagliere”

LECCO – Ci sarà anche un importante pezzo di territorio lecchese al World Agility Open 2026, in programma dal 14 al 18 maggio a Ermelo, nei Paesi Bassi. Alla competizione, che vedrà la partecipazione di circa 700 binomi provenienti da 43 nazioni, prenderanno parte anche quattro atleti azzurri legati a due associazioni sportive dilettantistiche della zona.

Si tratta della Asd Toby Dog di Olginate, con centro di addestramento a Malgrate, e della Abaud Dog di Monte Marenzo, zona Levata, realtà che accompagneranno i propri atleti in quella che viene considerata a tutti gli effetti una sorta di “Olimpiade” dell’agility dog.

A rappresentare l’Italia saranno Beatrice Pinchetti con il cane Keep e Giovanni Salomoni con Kobe, entrambi già medagliati con bronzo lo scorso anno, insieme a Gloria Carnovali con Fendi. Gli atleti, residenti tra Monte Marenzo e Civate, hanno conquistato la qualificazione grazie ai risultati ottenuti ai campionati italiani nelle rispettive discipline.

Completa il gruppo Giuseppe Pinchetti, figura di riferimento dell’agility in provincia di Lecco e coach della Nazionale italiana dal 2018, residente a Olginate, che seguirà la squadra azzurra insieme al selezionatore Massimo Perla e al coach Paolo Ciaghi.

“Partiamo più carichi che mai anche questa volta, fiduciosi di portare a casa ancora una volta grandi soddisfazioni e per migliorare il medagliere”, ha commentato Giuseppe Pinchetti, che segue gli allenamenti presso il campo di Malgrate, quartier generale della Asd Toby Dog.

Grande soddisfazione anche da parte delle associazioni coinvolte, che vedono nei propri atleti un esempio di impegno, costanza e affiatamento tra uomo e cane, con l’obiettivo di confermarsi tra i protagonisti della scena mondiale.