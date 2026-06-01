AIC Lombardia alla ResegUp 2026: informazione e ristoro senza glutine per gli atleti

Durante la manifestazione sarà attivo un desk informativo dedicato alla celiachia e alla dieta senza glutine
Promuovere inclusione e accessibilità anche nello sport, supportando concretamente gli atleti con celiachia
LECCO – L’Associazione Italiana Celiachia Lombardia sarà presente sabato 6 giugno alla ResegUp, tra gli appuntamenti più rilevanti del panorama trail running lombardo. La gara, con partenza dal centro di Lecco, si sviluppa lungo i sentieri del Monte Resegone, con un percorso di 24 km e oltre 1.600 metri di dislivello, richiamando ogni anno atleti da tutta Italia.
In questo contesto sportivo di alto livello, AIC Lombardia conferma il proprio impegno nel promuovere inclusione e accessibilità anche nello sport, supportando concretamente gli atleti con celiachia.
Durante la manifestazione sarà attivo un desk informativo dedicato alla celiachia e alla dieta senza glutine, pensato per offrire informazioni e sensibilizzare partecipanti e pubblico. Inoltre, saranno disponibili sacche ristoro senza glutine, studiate per rispondere alle esigenze dei runner celiaci e consentire loro di affrontare la gara in sicurezza.
La partecipazione alla ResegUp rappresenta per AIC Lombardia un’ulteriore occasione per diffondere consapevolezza sulla celiachia e per favorire una piena partecipazione alla vita sportiva, senza barriere.
AIC Lombardia APS
L’Associazione Italiana Celiachia Lombardia è nata nel 1979 per volontà di un gruppo di genitori, medici e operatori sanitari che si trovavano a fronteggiare le prime diagnosi di celiachia. È l’organizzazione territoriale di riferimento della Federazione Associazione Italiana Celiachia (AIC) che raggruppa le 21 associazioni regionali.
AIC Lombardia è impegnata quotidianamente nell’organizzazione di iniziative, eventi e progetti a tutela delle persone affette da celiachia e delle loro necessità di avere facile accesso ad un’alimentazione senza glutine corretta e sicura, in casa e fuori casa. Vanta oltre 5.500 soci iscritti ed è presente ai tavoli istituzionali, garantendo aggiornamenti puntuali sulle normative come sui progressi della ricerca scientifica nell’ambito della celiachia. lombardia.celiachia.it
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.