AIC Lombardia alla ResegUp 2026: informazione e ristoro senza glutine per gli atleti

Durante la manifestazione sarà attivo un desk informativo dedicato alla celiachia e alla dieta senza glutine

Promuovere inclusione e accessibilità anche nello sport, supportando concretamente gli atleti con celiachia

LECCO – L’Associazione Italiana Celiachia Lombardia sarà presente sabato 6 giugno alla ResegUp, tra gli appuntamenti più rilevanti del panorama trail running lombardo. La gara, con partenza dal centro di Lecco, si sviluppa lungo i sentieri del Monte Resegone, con un percorso di 24 km e oltre 1.600 metri di dislivello, richiamando ogni anno atleti da tutta Italia.

In questo contesto sportivo di alto livello, AIC Lombardia conferma il proprio impegno nel promuovere inclusione e accessibilità anche nello sport, supportando concretamente gli atleti con celiachia.

Durante la manifestazione sarà attivo un desk informativo dedicato alla celiachia e alla dieta senza glutine, pensato per offrire informazioni e sensibilizzare partecipanti e pubblico. Inoltre, saranno disponibili sacche ristoro senza glutine, studiate per rispondere alle esigenze dei runner celiaci e consentire loro di affrontare la gara in sicurezza.

La partecipazione alla ResegUp rappresenta per AIC Lombardia un’ulteriore occasione per diffondere consapevolezza sulla celiachia e per favorire una piena partecipazione alla vita sportiva, senza barriere.

AIC Lombardia APS

L’Associazione Italiana Celiachia Lombardia è nata nel 1979 per volontà di un gruppo di genitori, medici e operatori sanitari che si trovavano a fronteggiare le prime diagnosi di celiachia. È l’organizzazione territoriale di riferimento della Federazione Associazione Italiana Celiachia (AIC) che raggruppa le 21 associazioni regionali.

AIC Lombardia è impegnata quotidianamente nell’organizzazione di iniziative, eventi e progetti a tutela delle persone affette da celiachia e delle loro necessità di avere facile accesso ad un’alimentazione senza glutine corretta e sicura, in casa e fuori casa. Vanta oltre 5.500 soci iscritti ed è presente ai tavoli istituzionali, garantendo aggiornamenti puntuali sulle normative come sui progressi della ricerca scientifica nell’ambito della celiachia. lombardia.celiachia.it