Al Cross di Vallecamonica sei squadre lecchesi qualificate per il Campionato italiano

Cinque squadre dell’Atletica Lecco e una del Cortenova all’appuntamento tricolore in Sicilia

La gara era valida per il Campionato di Società Regionale di cross Assoluti e Cadette/i

CAPO DI PONTE (BS) – Domenica mattina, organizzata dall’Atletica Vallecamonica, i crossisti hanno gareggiato nel XXI Cross di Vallecamonica, 3° Graffiti Cross, valido per il Campionato di Società Regionale delle categorie Assolute. Le prime 5 squadre, oltre a quelle già qualificate nel Campionato Italiano dei Cds di corsa campestre 2025, potranno andare il 22 febbraio a Martinella Di Selinunte (TP) per il Campionato Italiano individuale e di società di corsa campestre.

Presenti in forza i lecchesi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 5 squadre sono riuscite a qualificarsi: Allieve, Allievi, Juniores femminile e maschile e le Assoluta femminile. Qualificate anche le Juniores del Cs Cortenova.

A livello individuale l’unico podio lecchese è quello del Cadetto Rayane Matrane (Cs Cortenova): 3km per lui e dopo aver condotto tutta la gara si è dovuto arrendere per 1” in volata al vincitore Lorenzo Ponti (Atletica Dalmine Educando). Medaglia di legno per l’Allieva Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) e per l’Allievo Rayan El Azzouzi (Propatria Milano Atletica Asd); bene anche il valsassinese Francesco Gianola (Premana) 5° tra gli Juniores. Nel top ten Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 8^ tra le Allieve, Ilaria Artusi (Bracco Atletica) 6^ tra le Juniores, Anna Tentori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 7^ tra le Juniores, Anita Raineri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 9^ tra le Juniores, Marta Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 8^ tra le Assolute.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Cadette

39^ Domitilla Agostini (Asd Atletica 87 Oggiono), 63^ Margherita Sandri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 85^ Chiara Onofri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti:

14° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 31° Nicolo Anghileri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 36° Malick Ouobon Taglini (Us Derviese), 40° Filippo Mandelli (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 59° Tristan Lamperti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

11^ Francesca Brusa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 13^ Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 27^ Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 28^ Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

22° Daniele Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 24° Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 38° Michele Bellati (Premana), 40° Nicola Spano (Cs Cortenova), 47° Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 52° Marco Fazzini (Premana), 63° Matteo Tenderini (Premana), 83° Rudi Gianola (Premana), 85° Oscar Gianola (Premana), 91° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova).

12^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 14^ Denise Mascheri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 15^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 16^ Gaia Rigamonti (Us San Maurizio), 18^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 21^ Dorotea Usuelli (Atletica Valle Brembana), 23^ Alessia Ruzza (Cs Cortenova).

15° Tommaso Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 32° Alessandro Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 34° Christian Guido Acerboni (Atletica Valle Brembana), 40° Manith Baruffini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 41° Nicolò Gramegna (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 46° Davide Cappello (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

14^ Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 24^ Alessandra Arcuri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 36^ Matilde Tagliabue (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

20° Andrea Casati (Atletica Alto Lario), 24° Paolo Gianola (Us Malonno), 27° Stefano Mandile (Dk Runners Milano), 46° Dionigi Gianola (Us Malonno), 50° Matteo Civati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 55° Marco Melesi (Daini Carate Brianza), 57° Stefano Colombo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 73° Giulio Mascheri (Gs Orobie), 74° Nicolò Vergottini (Dk Runners Milano), 86° Edoardo Usuelli (Atletica Valle Brembana).

Tutti i vincitori e i risultati delle società lecchesi in Coppa Lombardia e nei Cds

Fase 1 Coppa Lombardia

Cadette -1^ (124 punti Valle Brembana), 23^ (12 punti Asd Atletica 87 Oggiono), 28^ (2 punti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti -1^ (92 punti Atletica Meneghina), 3^ 86 punti Cs Cortenova), 19^ (32 punti Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 26^ (15 punti Us Derviese).

-1^ (92 punti Atletica Meneghina), 3^ 86 punti Cs Cortenova), 19^ (32 punti Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 26^ (15 punti Us Derviese). Assolute-1^ Bracco Atletica (612 punti), 2^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (460 punti), 8^ Cs Cortenova (136 punti).

Assoluti-1^ Atletica Valle Brembana (517 punti), 10^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (147 punti), 17^ Premana (64 punti), 38^ Cs Cortenova (13 Punti).

Campionato di Società

Cds-Cadette: 1^ Pro Patria Milano (41 punti).

Cds-Cadetti: 1^ G. Alpinistico Vertovese(73 punti), 11^ (Atletica Lecco Colombo Costruzioni (130 punti).

Cds-Allieve: 1^ Bracco Atletica (8 punti), 2^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (23 punti).

Cds-Allievi: 1^ Atletica Gavirate (9 punti), 6^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (91 punti), 10^ Premana (150 punti).

Cds-Juniores: 1^ Bracco Atletica (14 punti), 3^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (30 Punti), 5^ Cs Cortenova (45 punti).

Cds-Juniores: 1^ Varese Atletica (11 punti), 7^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (87 punti).

Cds-Promesse/Seniores: 1^ Asd La Recastello (16 punti), 4^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (46 punti).

1^ Asd La Recastello (16 punti), 4^ Atletica Lecco Colombo Costruzioni (46 punti). Cds-Promesse/Seniores: 1^ Atletica Valle Brembana (9 punti).