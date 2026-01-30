Al Palazzetto Enea Mattei in 120 per il campionato CSI di tennis tavolo

Domenica 25 febbraio atleti da Lecco, Brianza e bassa Valtellina in campo

Una giornata intensa di tennis tavolo a Morbegno, con gare combattute già dai gironi e finali Open tutte al quinto set

MORBEGNO – Il Palazzetto Enea Mattei di Morbegno è tornato ad animarsi con il tennis tavolo in occasione della seconda prova del Campionato Territoriale del Comitato CSI di Lecco, appuntamento che ha richiamato circa 120 atleti provenienti dall’area lecchese, dalla Brianza e dalla bassa Valtellina. Una partecipazione numerosa che ha confermato la vitalità del movimento e l’interesse crescente attorno alla disciplina.

Nel corso della giornata si sono confrontate tutte le principali categorie previste dal programma, dai Giovanissimi al settore Giovanile femminile, passando per Allievi, Ragazzi e Juniores, fino ad arrivare alle tre categorie Open. Fin dalle fasi iniziali il livello tecnico si è rivelato elevato, con gironi di qualificazione caratterizzati da partite combattute e da diversi incontri risolti soltanto al quinto set.

Con il procedere del torneo l’intensità del gioco è aumentata, trovando il suo momento più alto nelle finali. In particolare, le tre finali delle categorie Open hanno offerto un confronto di grande equilibrio e qualità, tutte concluse al quinto set con parziali serrati, a testimonianza della crescita tecnica e competitiva del tennis tavolo sul territorio lecchese.

La manifestazione, disputata domenica 25 febbraio, ha potuto contare su un’organizzazione puntuale, grazie al lavoro del Gruppo Sportivo CSI Morbegno, che ha affiancato il Comitato CSI di Lecco nella gestione dell’evento, e sulla disponibilità del Comune di Morbegno per la concessione dell’impianto.

Ne è scaturita una giornata di sport intensa e partecipata, in cui agonismo e correttezza si sono intrecciati, lasciando spazio a divertimento, passione e sportività. Un bilancio positivo che coinvolge tutti i protagonisti scesi in campo e che conferma il buon momento del movimento territoriale.

Categoria Giovanissimi

Riccardo Balatti (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Giovanni Battello (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Lorenzo Vitali (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Categoria Ragazzi

Luca Mazzolini (G.S.D. CSI Morbegno)

Alessandro Fabani (G.S.D. CSI Morbegno)

Andrea Belluz (Polisportiva Libertas Cernuschese Asd)

Categoria Allievi

Leonardo Fumagalli (Polisportiva Libertas Cernuschese Asd)

Mauro Lussana (Tennis Tavolo Valmadrera Asd)

Riccardo Fazzini (Asd Associazione Sportiva Premana)

Categoria Giovanile Femminile

Irene Anghileri (Tennis Tavolo Valmadrera Asd)

Zoe Cadenazzi (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Letizia Milani (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Categoria Juniores

Simone Pugliese (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Loris Fumagalli (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Alessandro Della Bianca (G.S.D. CSI Morbegno)

Categoria Open A

Matteo Valcarenghi (Tennis Tavolo Valmadrera Asd)

Luca Nava (G.S.D. CSI Morbegno)

Mattia Sala (Polisportiva Libertas Cernuschese Asd)

Categoria Open B

Riccardo Riva (G.S.D. CSI Morbegno)

Michele Fumagalli (Tennis Tavolo Valmadrera Asd)

Mauro Vassena (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Categoria Open C

Vincenzo Panariti (Asd Sansone Oratorio)

Riccardo Rusconi (A.S.D. Tennistavolo Abbadia Lariana)

Nicola Anghileri (Tennis Tavolo Valmadrera Asd)

Categoria Open Femminile

Laura Penati (Polisportiva Bernate A.S.D.)

Noemi Trentarossi (G.S.D. CSI Morbegno)

Alessandra Amato (Polisportiva Bernate A.S.D.)