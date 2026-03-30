Al via la Coppa Lombardia giovanile di corsa in montagna, Premana al terzo posto

Caterina Vavassori seconda nelle Allieve, Michele Bellati terzo negli Allievi

Bene i giovanissimi Esordienti: Marco Butti e Paolo Tagliaferri primo e secondo, Sofia Riva terza

SAN PELLEGRINO (BG) – Domenica mattina, organizzata dall’Atletica Valle Brembana, è partita la Coppa Lombardia giovanile di corsa in montagna, presenti ben 28 società che hanno portato oltre 200 atleti in gara; per il trofeo hanno gareggiato le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi femminile e maschile, fuori punteggio la categoria Esordienti 10.

La 39^ edizione del trofeo “Beppe Normanni” (Esordienti/Ragazzi/Cadetti/ Allievi f/m) va ai padroni di casa dell’Atletica Valle Brembana con 1424 punti, al secondo posto i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno con 1048 punti, bene i valsassinesi del Premana al terzo posto con 951 punti. Gli altri lecchesi: 12° posto Osa Org Sportiva Alpinisti con 214 punti, 21° posto Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 49 punti, 24° posto Team Pasturo con 43 punti, 27° posto Us Derviese con 25 punti.

221 atleti hanno corso nella prima gara regionale giovanile di corsa in montagna, la seconda prova sarà organizzata a Premana il 12 aprile per le staffette, la terza prova a Brembilla (BG) sabato 25 aprile per il Campionato Regionale + CDS Allievi, la 4^ prova a Lanzada (SO) il 3 maggio per il Campionato Regionale + CDS Cadetti organizzata dalla Sportiva Lanzada, la 5^ prova a Prosto di Piuro (SO) il 24 maggio organizzata dal Gp Valchiavenna, la 6^ prova a Roncobello (BG) organizzata dal Gs Orobie, la 7^ prova a Castellino Darfo Boario (BS) organizzata dall’Atletica Valle Camonica, ultima e 8^ prova a Morbegno (SO) organizzata dal Gs Csi Morbegno, il 14 novembre la festa finale a Lecco presso la Camera di Commercio.

Bene i lecchesi individuali, tra gli Esordienti fuori della Coppa Lombardia, Marco Butti (Osa Org Sportiva Alpinisti) vince, mentre Paolo Tagliaferri (Premana) chiude al secondo posto, Sofia Riva (Osa Org Sportiva Alpinisti) chiude al secondo posto. Nel trofeo due podi per i lecchesi, entrambi nella categoria Allievi, Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al secondo posto, Michele Bellati (Premana) chiude al terzo posto.

Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara