Al via la nuova missione di Andrea Oriana a favore dei bambini

Due giorni di nuoto quasi senza sosta: 150 km in 60 ore

Oriana: “L’idea di poter aiutare qualcuno senza secondi fini è per me un incredibile motivo di gioia”

LECCO – Il campione olimpico Andrea Oriana si appresta a compiere un’ennesima impresa sportiva: il 1° giro del Lago di Como a nuoto. L’atleta lecchese circumnavigherà l’intero perimetro del lago in 60 ore per un totale di 150 km da svolgersi in tre tappe giornaliere.

La partenza della nuova avventura di Oriana sarà alla 6 del mattino di venerdì 27 giugno dalla darsena della Canottieri Lecco, con arrivo previsto a Varenna alle 13, per un totale di 20 km. La seconda tappa è la Varenna-Colico: partenza alle 14:30 e arrivo intorno alle 21.

Sabato l’atleta lecchese partirà da Colico alle 5 del mattino con arrivo previsto a Menaggio verso le 11.30. Nel pomeriggio, invece, ripartirà alle 13 verso la Como Nuoto. La terza tappa giornaliera si conclude nella giornata di domenica: partenza da Como alle 5 ed arrivo a Bellagio intorno alle 11.30, verso sera il ritorno sul lungolago a Lecco per le 19.

Per Andrea Oriana che ha presentato il tragitto è un orgoglio farlo qui nella società che lo ha visto crescere ossia la Canottieri Lecco: “Voglio innanzitutto ringraziare le persone che hanno permesso la realizzazione di questo evento che per me è una sorta di chiusura del cerchio. Da qualche anno, infatti, ho detto basta alle imprese massacranti. Questa rientra più in un discorso di valorizzazione del territorio”.

“Già da due anni avevo in testa di fare il giro del lago, e quest’anno ci siamo riusciti grazie al presidente Cariboni e i vari enti che mi hanno sostenuto dal Consiglio della Regione, alla città di Lecco che non mi ha mai fatto mancare il suo appoggio, tutti i comuni che toccherò, oltre che Acinque e la BPS”.

“Posso essere davvero fiero dell’evento che farò venerdì, l’idea è quella di passare lungo tutto il lago e portare la mia esperienza di atleta, di appassionato del nuovo e di lecchese. Inoltre, abbiamo studiato le tappe per vivere interamente questo scenario meraviglioso che per noi è sempre magico”.

“Poi, tutto passa in secondo piano quando aiutiamo dei bambini. In quel frangente facciamo qualcosa che ci riempie il cuore di animo. Io ho avuto tantissimo dalla vita e posso dire di essere stato anche fortunato. L’idea di poter aiutare qualcuno senza secondi fini per me è un motivo incredibile di gioia. Questa Missione del lago si va ad equiparare a quella di Mission Bambini per raccogliere fondi per i bambini in difficoltà soprattutto in questo periodo di disgrazie. Sapere di far qualcosa per loro ci fa sentire orgogliosi di portare gioia attraverso la nostra passione sportiva”.

Francesca Fiori, volontaria di Mission Bambini, ringrazia in modo particolare Andrea Oriana perchè da qualche anno il campione lecchese ha deciso di sfidare gli elementi anche per far conoscere la loro fondazione il cui obiettivo è quello: “Di aiutare i bambini sia nel mondo che in Italia affinché non ci siano più bambini poveri, affamati, senza istruzione e malmenati”.

“Uno dei nostri progetti di punta è ‘Cuore di Bimbo’ che si pone lo scopo di curare i bambini cardiopatici nel mondo. O con staff medici del Niguarda che operano in loco oppure far sì che i bambini che necessitano degli interventi vengano in ospedale. Dal 2024 è nato un ulteriore progetto che si chiama ‘Casa di Bimbi’. Ossia la creazione di luoghi di accoglienza negli spazi dell’ospedale per accogliere i genitori dei bambini che vengono operati che solitamente poi non hanno un luogo dove stare. Il cantiere è partito da soli quattro giorni”.

“Ringraziamo nuovamente Andrea che ha messo a disposizione la sua immagine per sensibilizzare le persone e chi assiste alle sue imprese su Mission Bambini. Noi lo seguiremo in tutto il percorso in ogni tappa con dei gazebo, in cui sarà possibile acquistare, anche con solo un euro, un biglietto per la sottoscrizione a premi che verrà poi estratta il 12 luglio e sosterrà i nostri due progetti”.