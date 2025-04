Alla Mezza Maratona dei Fiori tre titoli italiani per i lecchesi

Vincono Maria Righetti (SF35), Carmen Piani (SF60) e Giovanna Cavalli (SF65)

A San Benedetto del Tronto quasi 1800 atleti. Francesco Bona sfiora il titolo nella SM40

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – La Mezza dei Fiori, valida per il Campionato Italiano Master di mezza maratona individuale e di società, ha visto 1.418 atleti al maschile e 352 al femminile, per 300 società. La Dynamyk Fitness (BA) vince il titolo con 1.446 punti, i lombardi dell’Atletica Paratico chiudono al 2° posto con 1.418 punti, 3° posto per la Daunia Running (FG) con 1.386 punti. Al femminile l’Atletica Casone Noceto (Pr) vince il titolo con 1.141 punti, argento per Atletica Paratico con 1.105 punti, bronzo per l’Atletica 85 Faenza con 1.078 punti.

Tre titoli per i lecchesi con Maria Righetti (Atletica Casone Noceto) che vince il titolo nella categoria SF35 col tempo di 1h20’00”. La mamma Carmen Piani (Atletica Casone Noceto) vince il titolo della categoria SF60 col tempo di 1h31’31”. Titolo anche per Giovanna Cavalli (Atletica Paratico) nella categoria SF65 col tempo 1h38’12”. E’ mancata la ciliegina sulla torta per il poker di titoli, Francesco Bona (marito di Maria Righetti) chiude al 2° posto nella categoria SM40 col tempo di 1h10’04”.

Carmen Piani ha lasciato il suo pensiero sui social: “Campionessa italiana di mezza maratona F60, mi confermo per il terzo anno consecutivo. Sono felicissima perché quest’anno ho condiviso questo titolo con mia figlia Maria Righetti che ha vinto la categoria F35 e con mio genero Francesco Bona secondo. Ringrazio mio marito allenatore e la mia famiglia per i consigli, la cara Nadia Bolis e Nicla Palanghi. Ultima ma non ultima, la mia società Atletica Casone Noceto per il supporto e con la quale abbiamo vinto anche il titolo di società. Sicuramente oggi qualcuno da lassù mi ha protetto”.