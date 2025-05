All’Alpe del Vicerè la 54^ corsa in montagna del Gruppo Camosci Seregno

La gara di 10,4 km sui monti del Triangolo Lariano è prevista per il 2 giugno

Iscrizioni aperte fino al 29 maggio

SEREGNO – Il Gruppo Camosci Seregno arriva sulle montagne del triangolo lariano: la 54^ edizione della “Corsa in Montagna”, organizzata per il 2 giugno, vedrà il Gruppo sfidarsi su un percorso di 10,4 km con partenza e arrivo all’Alpe del Viceré a 955 metri d’altezza.

Il percorso, dopo la partenza, salirà fino alla Capanna Mara e al Monte Bollettone, dove sarà posto il Gran premio della montagna, arrivando così a superare i 300 metri di dislivello. Dopo il Bollettone la strada proseguirà in discesa, per poi per il risalire il Doss Matt e gettarsi in picchiata alla Bocchetta di Molina. L’ultima sezione prevede una leggera discesa alla Baita Patrizi ed infine all’Alpe del Viceré.

L’edizione dello scorso anno aveva visto la coppia del Centro Lizzoli Premana composta da Giovanni Malugani e Luca Lizzoli tagliare il traguardo in 50’30”6, mentre in ambito femminile Deborah Benedetti e Aurora Invernizzi del team Pasturo avevano concluso a 59’48”3. Tra le coppie miste della scorsa edizione c’è invece da ricordare “I Bocia di Verano“, la squadra composta da Chiara Fumagalli e Davide Brambilla che aveva stoppato il cronometro a 61’43”7. Nell’edizione 2024 il podio di società era così composto: Centro Lizzoli, seguito dal Gomarket ASD Moleteno e, al terzo posto, i Camosci di Seregno.

Per partecipare alla corsa del 2 giugno le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 29 Maggio alle mail info@camosciseregno.it oppure corsainmontagna@camosciseregno.it, mentre il regolamento della manifestazione è consultabile sul sito.