Allieve dell’Atletica Lecco stratosferiche nelle fasi regionali dei Campionati di Società

Grande prestazione delle Allieve dell’Atletica Lecco nelle fasi regionali dei Campionati di Società

Gli Allievi, con 12713 punti, restano in attesa delle classifiche nazionali

SARONNO – La squadra in rosa dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni si è dimostrata una vera corazzata: dopo le due fasi regionali del campionato di società viaggiano a vele spiegate verso la finale Oro nazionale, quella che al termine della due giorni di gare in programma a Bergamo il 28 e 29 settembre assegnerà lo scudetto tricolore.

14781 sono stati i punti ottenuti con 18 risultati in almeno 14 gare diverse come da regolamento, un punteggio che è il migliore a livello nazionale e mette le nostre tra le favorite per la conquista del titolo nazionale.

Anche gli Allievi, pur restando distanti dal punteggio record ottenuto dalle compagne di squadra, con 12713 punti nutrono a loro volta ambizioni di poter disputare la finale per il titolo, anche se poi gli obiettivi ovviamente saranno differenti nel corso della finale.

Quattordici volte sul podio nella due giorni di Saronno

Copertina per Patrick Olcelli che aggiunge quasi un metro al suo primato personale e con 18,16m migliora nuovamente il suo fresco record provinciale, per lui anche il 2° posto nel lancio del disco dove polverizza il primato personale aggiornandolo a 43,32m ben 6 metri oltre il vecchio limite.

Altra star giallo blu è Veronica Besana che sui 100hs vince in 13” 4 portando in dote il punteggio più alto con ben 953 punti. Daniele Uccheddu fa sua la gara del salto triplo e con 14,58m ottiene il primato personale, sempre nel triplo ma al femminile affermazione anche per Elisa Nobili con 11,04m. Ultima vittoria porta la firma di Chiara Andrea Pozzi nel getto del peso con 13,13m e per lei anche il 2° posto nel lancio del giavellotto con 33,07m.

Clarissa Boleso è argento sui 200m corsi in 25”61; doppio podio nei 2000sp femminili grazie al 2° posto di Camilla Valsecchi con 7’54”44 e al 3° di Marta Crippa con 7’56”45 primato personale. Mattia Tacchini argento a sua volta nei 100m corsi in 11” 30. Per la Merate Atl Promoline ottimo 2° posto per Sofia Bonanomi con 59”21, concludono col bronzo di Arianna Bellani nei 400hs corsi a ritmo di primato personale con 1’07”44 e Soueido Sinka con 1,82m nel salto in alto.

Gli altri risultati dei lecchesi