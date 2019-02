Ennesima domenica di festa al “Rigamonti-Ceppi”

Un gol al 5′ di D’Anna permette al Lecco di superare anche il Savona. I liguri scivolano a -20

LECCO – Detta ancora legge la Calcio Lecco e questa volta a farne le spese è la terza della classe, il Savona. Ai blucelesti basta il gol di D’Anna, che arriva dopo solamente cinque minuti dal fischio d’inizio, per mettere in cascina altri tre punti preziosissimi.

L’avvio di gara è roboante e vede l’attacco lariano subito protagonista. Al 5′ Napoli serve una palla rasoterra in area di rigore, Dragoni la intercetta e la fa proseguire per D’Anna il quale batte Fiory per l’1-0.

I liguri provano a rispondere immediatamente con Lombardi, la cui conclusione si spegne però a lato della porta difesa da Safarikas. Due minuti più tardi i blucelesti si rendono pericolosi in contropiede; D’Anna prova a sorprendere Fiory con un pallonetto ma la palla finisce alta.

Al 16′ invece è di nuovo Lombardi ad avere una buona chance: il suo tiro dal limite dell’area fa tremare lo stadio sfiorando l’incrocio dei pali.

Poco dopo la mezz’ora il Lecco corre un altro rischio quando Virdis, in pressione alta su Safarikas, per poco non ruba la sfera dai piedi dell’estremo difensore greco che comunque, seppur in difficoltà, riesce a rinviare. Sul proseguimento dell’azione Dell’Innocenti calcia di poco alto dalla lunga distanza.

L’ultima occasione prima dell’intervallo capita a Fall; la punta senegalese, ben servita da D’Anna, impatta in mezza rovesciata ma non trova lo specchio della porta.

In avvio di ripresa il Savona sfiora di nuovo il gol pareggio: Safarikas esce male, Carboni spazza alla meglio, la palla giunge a Miele che a porta vuota calcia troppo debolmente. Al 67′ ci prova anche Kallon ma questa volta Safarikas è sicuro nella parata.

Intorno al 70′ inizia la girandola delle sostituzioni. I blucelesti gestiscono bene la situazione mentre il Savona non riesce più a creare grossi problemi alla retroguardia di casa. E’ invece il Lecco a sfiorare il raddoppio nel finale in due distinte occasioni, prima con D’Anna e poi con Fall.

L’ultimo ostacolo per la Serie C è la Sanremese

Con i tre punti odierni il Lecco stacca di venti lunghezze il Savona, che resta comunque terzo in classifica con un punto di vantaggio sul duo composto da Casale e Ligorna (che oggi si sono ritrovate l’una opposta all’altra impattando 1-1).

A dieci giornate dal termine del campionato i ragazzi di mister Gaburro deveno tenere a bada solo la concorrenza della Sanremese, che ha superato sul terreno di casa lo Stresa per 2-1. Il vantaggio in classifica sui biancoazzurri resta dunque di 11 punti.