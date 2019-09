Raggiunto l’accordo tra l’attaccante e la società

Aumentano le alternative in attacco per Gaburro

LECCO – Ameth Fall continuerà a vestire la casacca della Calcio Lecco. La società di via Don Pozzi ha infatti ufficializzato questo pomeriggio (lunedì) il rinnovo del contratto della punta senegalese, classe ’91.

Con Fall dunque si aggiunge un nuovo tassello all’attacco bluceleste. Va ricordato che l’attaccante, dopo una prima esperienza a Lecco durata una stagione e mezza tra il 2011 e il 2012, era tornato all’ombra del Resegone lo scorso dicembre fornendo un contributo importante per la promozione in Serie C, con 21 presenze impreziosite da 5 gol.

Sabato sera si gioca in anticipo a Novara

Tornando al rettangolo verde il Lecco si prepara ad una nuova settimana di lavoro in vista dell’anticipo di sabato sera (20.45) al “Silvio Piola” di Novara.

Dopo la preziosa vittoria di ieri contro la Pro Vercelli per Malgrati e compagni si prospetta un nuovo match nel quale saggiare il livello della categoria.

La nota della società sulle code ai botteghini

Infine, sempre questo pomeriggio, la società ha voluto ringraziare i quasi 2.000 tifosi che hanno assiepato le tribune del “Rigamonti-Ceppi” contro la squadra di Gilardino.

Oltre ai ringraziamenti sono arrivate anche le scuse verso quei tifosi che purtroppo hanno dovuto pazientare a lungo in coda prima di riuscire a comprare il biglietto per l’accesso allo stadio.