Anche la Belèe de Cursa costretta ad alzare bandiera bianca

Pochi minuti fa la decisione degli organizzatori

“Un abbraccio (virtuale) a tutti e arrivederci all’edizione 2021”

LECCO – E’ stata comunicata via social negli scorsi minuti la decisione dello staff organizzativo dell’ormai tradizionale corsa del rione di Belledo che, puntualmente, animava il calendario sportivo di inizio maggio, raccogliendo anche la partecipazione di bambini e famiglie.

“Cari Amici della Belèe de Cursa

Stante il perdurare delle misure di contenimento del Covid-19, abbiamo deciso di annullare l’edizione 2020 della Belèe de Cursa prevista per il prossimo 3 maggio. Allo stato attuale delle cose la critica situazione sanitaria infatti non ci consente di garantire la sicurezza dei partecipanti e dello staff. Ringraziamo i simpatizzanti, gli sponsor, i fornitori ed i collaboratori che anche per questa nuova edizione ci avevano assicurato il loro sostegno. Un abbraccio (virtuale) a tutti e arrivederci all’edizione 2021!”

Staff Belèe de Cursa