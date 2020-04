Anche per la Monza-Resegone l’appuntamento è per il 2021

Il coronavirus impone lo stop anche alla storica corsa

“A malincuore vi chiediamo un anno di sosta e di pazienza”

MONZA – “Come purtroppo temevamo da tempo, abbiamo deciso con sommo dispiacere di annullare l’edizione 2020 della Monza–Resegone”.

Niente da fare, una dopo l’altra l’emergenza coronavirus sta fermando tutte le manifestazioni sportive. L’ultima della lista, in ordine di tempo, è la storica Monza-Resegone, corsa serate a terne che da Monza arriva al rifugio Alpinisti Monzesi ai piedi del Resegone

“L’emergenza sanitaria non ci permette di garantire il regolare svolgimento della nostra amata gara, e di tutti gli eventi connessi, nella consueta festosa cornice di pubblico. La già complessa organizzazione dell’evento non può prescindere dall’obiettivo di garantire gli usuali standard di qualità che hanno caratterizzato la storia della Monza–Resegone moderna, nel corso delle ultime 47 edizioni continuative – spiega l’organizzazione -. Vogliamo che la gara sia vissuta sempre con passione, gioia, divertimento, amicizia e partecipazione ma nella completa osservanza e nel rispetto dell’integrità e della sicurezza di tutti gli attori coinvolti. Se questo non è possibile – e prevedibilmente non lo sarà a breve termine – preferiamo rimandare i nostri impegni a tempi migliori. A malincuore vi chiediamo quindi un anno di sosta e di pazienza per rivederci tutti il prossimo giugno 2021 con rinnovato impegno, ancora maggiore entusiasmo e la giusta ritrovata serenità per vivere insieme ancora una volta la bellezza, la magia e le emozioni della Monza-Resegone. Con la vostra presenza ed il vostro aiuto, che siamo certi non ci farete mancare, celebreremo come tutti voi meritate una grande 60^ edizione”.