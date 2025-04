Andrea Elia e Emily Collinge: doppio record all’Adelfio Spreafico 2025

L’edizione 2025 si conferma una giornata di sport e valori, con oltre 220 partecipanti e un forte legame con la memoria di Adelfio

LECCO – Anche quest’anno l’Adelfio Spreafico ha mantenuto la promessa: una gara vera, tosta, sentita. La 14^ edizione, andata in scena questa mattina da Versasio al Rifugio Marchett dei Piani d’Erna, ha visto al via poco meno di 224 atleti, pronti a lottare lungo i 5,25 km di sentiero e 790 metri di dislivello positivo.

A scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dell’edizione 2025 della gara di corsa in montagna targata Falchi Lecco sono stati: Andrea Elia (La Recastello Radici Group) e Emily Grace Collinge (Alta Valtellna), vincitori rispettivamente con i tempi di record di 32’32” e 39’24”, al termine di una prova intensa e appassionante. Abbattuti i precedenti tempi recordi di Nicola Golinelli (32’50”) e Lisa Buzzoni (41’50”), stabiliti rispettivamente nel 2012 e 2013.

Partenza puntuale, atmosfera vibrante: bastano pochi minuti per capire che sarà una gara tirata. Il tracciato non lascia respiro fino alla discesa finale da domare con testa e gambe. Chi c’era sa che non si trattava solo di cronometro: qui si corre anche con il cuore.

E così, nella combattuta sfida tra gli uomini, vince Andrea Elia a completare il podio ci sono Lorenzo Beltrami (Falchi Lecco) col tempo di 34’41” secondo classificato e Danilo Brambilla (Falchi Lecco) col tempo di 36’08”, terzo.

Nella gara femminile, vittoria per Emiky Grace Collinge, secondo posto per Francesca Colombo (Falchi Lecco) col tempo di 44’20” e sul terzo gradino del podio Claudia Previtali (La Recastello Radici Group) col tempo di 44’28”.

“Siamo pienamente soddisfatti della buona riuscita dell’evento – ha dichiarato Filippo Ugolini, presidente del sodalizio lecchese – un ringraziamento va a tutti i volontari, agli sponsor e agli atleti che rendono ogni anno questa gara qualcosa di speciale”.

L’Aldefio Spreafico si è confermata ancora una volta non solo una competizione sportiva, ma anche un sentito omaggio a un caro amico scomparso nel 2008. Una vera e propria giornata di festa, che ha coinvolto un pubblico numeroso fatto di amici, famiglie e bambini, questi ultimi protagonisti della vivace Baby Run.

Un evento all’insegna dello sport, della comunità e della solidarietà, organizzato con passione dai Falchi Lecco e reso possibile grazie al prezioso supporto del main sponsor Kapriol Morganti, rappresentato come sempre con entusiasmo dai coniugi Sandro e Luigia.

Come da tradizione, il cuore solidale della manifestazione ha battuto forte: l’intero ricavato è stato destinato a favore di due importanti realtà del territorio, il GIMS (Gruppo Impegno Missionario San Giovanni) e l’associazione La Goccia.

L’Adelfio Spreafico si conferma così un appuntamento imperdibile nel panorama sportivo lecchese, capace di unire agonismo, memoria, inclusione e solidarietà. Un esempio luminoso di come lo sport possa essere strumento di crescita collettiva e di coesione sociale. Appuntamento al 2026. Sempre con lo stesso spirito, sempre con la corsa nelle gambe e la montagna nel cuore.

