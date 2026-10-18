Andrea Elia protagonista: argento alla Chiavenna-Lagunc e oro al Val Bregaglia Trail

Un week-end ricco di soddisfazioni per lo skyrunner lecchese

Alla Chiavenna-Lagunc 4° posto per l’atleta del Team Pasturo Martina Brambilla

CHIAVENNA – Un secondo posto e una vittoria di grande prestigio per il lecchese Andrea Elia. Dopo la medaglia d’argento di ieri (17 ottobre) alla Chiavenna-Lagunc, il lecchese de La Recastello ha vinto oggi il Val Bregaglia Trail.

Chiavenna-Lagunc

3.298 metri di salita e mille metri di dislivello positivo per il più storico Kilometro Verticale italiano da Chiavenna a Lagunc.. A sollevare il 41° Trofeo Amici Madonna della Neve Lagunc, sabato, è stato ancora una volta Henri Aymonod, che ha conquistato la sua sesta vittoria fermando il cronometro a 31’19”. Sul secondo gradino del podio con il tempo di 31’51” il lecchese Andrea Elia, a chiudere il podio Edwars Hobbs in 33’35”. Nella top ten maschile anche il valsassinese del Team Pasturo Gabriele Scaioli, 8° in 36’26”.

A dominare la prova femminile è invece tornata la regina austriaca Andrea Mayr, sette volte campionessa mondiale individuale di corsa in montagna e detentrice del record del percorso, che con 38’08” sale per la quinta volta sul gradino più alto del podio. A un passo dal podio, al 4° posto, un’altra atleta del Team Pasturo, Martina Brambilla che chiude in 42’38”.

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10° Val Bregaglia Trail

Nella giornata di oggi, domenica, si sono svolti il X Val Bregaglia Trail (25 km e 1050 di dislivello positivo) e i Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Master di staffette di corsa in montagna Fidal. In risalto ancora una volta Andrea Elia che, dopo il secondo posto nel chilometro verticale, è stato capace di battere la concorrenza e conquistare l’oro con il tempo di 1h55’24”. Risultato che gli vale anche il successo nella combinata.

Al femminile successo di Elisa Desco (7^ assoluta) dell’Atl. Alta Valtellina in 2h09’10” . Per quanto riguarda i lecchesi nella top ten, 4° posto di Mattia Gianola (Premana) 2h06’41” e 9° posto di Riccardo Capiaghi (Osa Valmadrera) in 2h12’37”; al femminile 9° posto di Liza Tizzoni (Team Pasturo) in 2h48’21”.

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Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Master di staffette di corsa in montagna Fidal

Il X Val Bregaglia Trail era valido anche per i Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Master di staffette di corsa in montagna FIDAL. Per le categorie promesse, assoluta e master A, B e C maschili, il Campionato italiano si articolava su tre frazioni: Promontogno-San Barnaba di Villa di Chiavenna, 9,66 km con 299 metri di dislivello positivo e 447 di dislivello negativo; San Barnaba-Palazzo Vertemate Franchi, 8,90 km con 458 D+ e 640 D-; Palazzo Vertemate Franchi-Chiavenna, 5,92 km con 230 D+ e 331 D-.

Due le frazioni per tutte le categorie femminili, gli juniores e i master D maschili, con partenza da San Barnaba di Villa di Chiavenna: 8,90 km fino a Palazzo Vertemate Franchi e quindi 5,92 km fino al traguardo nel centro di Chiavenna. Salita, discesa, tratti veloci e terreno tecnico, frazioni differenti sulle quali le società dovranno costruire la propria formazione.

Si riconfermano regine al femminile e salgono anche quest’anno sul primo gradino del podio la coppia di atlete de La Recastello, che chiudono in testa con un tempo di 1h15’33”; alla partenza da San Barnaba di Villa di Chiavenna, Beatrice Bianchi al lancio corre veloce e arriva per prima al cambio passando il testimone alla compagna, la pluricampionessa Alice Gaggi, che taglia il traguardo per prima in Piazza Bertacchi. Dietro di loro si scatena la vera lotta per il secondo posto tanto da far giudicare la posizione al fotofinish. Solo una manciata di centesimi le divide, per la precisione 10 centesimi, e al secondo posto salgono Noemi Bogiatto e Noemi Bouchard dell’Atletica Saluzzo con 1h16’14”. Terze per quel soffio le ragazze dell’Unione Sportiva Aldo Moro Arianna Del Pino e Sara Nait.

Lato maschile è sorpresa per la defaillance dei campioni in carica, sia Luciano Rota che Isacco Costa non riescono a performare al loro massimo, decimo e quinto nelle rispettive frazioni, e lasciano il titolo italiano alla squadra formata dal terzetto Alberto Vender, Luca Merli e Marco Filosi della S.A. Valchiese, argento italiano lo scorso anno a Casnigo. Dopo una partenza da Promontogno velocissima, Vender arriva primo al cambio con tutti alle sue spalle. A stretto giro lo seguono Aymonod (U.S. Malonno), reduce dalla vittoria di sabato del Kilometro Verticale, Mattio (A.S.D. Podistica Vairata), Moia (Gemonatletica), Luca Cagnati (Atl. Valli Bergamasche).

In una combattuta seconda frazione gli atleti della Valchiese perdono posizioni, Merli è terzo a Palazzo Vertemate Franchi dietro a Giacomotti (Sport Project VCO) e Simonetti (Gemonatletica), ma rimontano in terza frazione con Filosi che riprende sull’ultima salita Adamini (Sport Project VCO) e Fadi (Gemonatletica), per poi lanciarsi, dare il massimo nella discesa verso Chiavenna e chiudere con un tempo di 1h37’14”. Secondo posto con 1h37’59” per i tre atleti della Sport Project VCO Thomas Floriani, Roberto Giacomotti e Simone Adamini e sette secondi dopo di loro è bronzo per Tiziano Moia, Giulio Simonetti e Andrea Fadi della Gemonatletica.

Per gli Juniores primi sul podio gli atleti della S.A. Valchiese con Virginia Rizzon ed Emma Zanetti in 1h31’23” e l’U.S. Malonno con Matteo Bonetti e Filippo Bertazzini 1h06’02”.

(Nei prossimi giorni i risultati completi del campionato italiano a staffetta)