Già vicepresidente vicario della Fick e candidato unico, ha ottenuto il 96,17% dei voti
“La parola d’ordine sarà continuità ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato”
LECCO – Il pluricampione olimpico lecchese Antonio Rossi è stato eletto presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) per il quadriennio 2025-2028. L’elezione si è svolta oggi, sabato 13 settembre, nella sala della scherma del Foro Italico, sede dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva. Rossi, già vicepresidente vicario della Fick e candidato unico, ha ottenuto il 96,17% dei voti (3.587 preferenze).
“Grazie per la vostra fiducia andiamo avanti per il bene del nostro movimento e per la canoa – ha commentato il presidente eletto Antonio Rossi -. La parola d’ordine sarà continuità ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c’è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio e vicino alle società sportive. Ringrazio anche chi non è stato eletto e che si è comunque messo a disposizione, lavoreremo tutti insieme per la crescita del nostro movimento. I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e l’impiantistica da portare avanti. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c’è voglia di crescere e di avere maggiore visibilità. Altro tema centrale è il marketing, ai Campionati del Mondo di canoa velocità e paracanoa abbiamo avuto un grande ritorno di visibilità: penso che quella sia la strada su cui lavorare. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il Presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”.
L’assemblea si è aperta con il conferimento al Presidente del Coni Luciano Buonfiglio del titolo di Presidente onorario della Federazione Italiana Canoa Kayak: “L’Assemblea, con sentita partecipazione, approva la proposta all’unanimità e con vivo entusiasmo, esprime gratitudine per l’eccezionale contributo reso negli anni da Luciano Buonfiglio alla crescita della Federazione”.
L’Assemblea Nazionale ha successivamente eletto i consiglieri e i rappresentanti di categoria:
Consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati
- Paolo Tommasini (232 voti)
- Enrico Rossi (187)
- Daniele Epifanio Insabella (179)
- Gian Marco Patta (167)
- Adriana Gnocchi (157)
- Maurizio Carollo (154)
- Stefania Cicali (122)
Rappresentanti degli atleti
- Carlo Tacchini (109)
- Irene Burgo (90)
Rappresentanti dei tecnici
- Paolo Pani (109)