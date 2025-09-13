Già vicepresidente vicario della Fick e candidato unico, ha ottenuto il 96,17% dei voti

“La parola d’ordine sarà continuità ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato”

LECCO – Il pluricampione olimpico lecchese Antonio Rossi è stato eletto presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) per il quadriennio 2025-2028. L’elezione si è svolta oggi, sabato 13 settembre, nella sala della scherma del Foro Italico, sede dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva. Rossi, già vicepresidente vicario della Fick e candidato unico, ha ottenuto il 96,17% dei voti (3.587 preferenze).

“Grazie per la vostra fiducia andiamo avanti per il bene del nostro movimento e per la canoa – ha commentato il presidente eletto Antonio Rossi -. La parola d’ordine sarà continuità ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c’è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio e vicino alle società sportive. Ringrazio anche chi non è stato eletto e che si è comunque messo a disposizione, lavoreremo tutti insieme per la crescita del nostro movimento. I primi punti da affrontare? La riforma dello statuto e l’impiantistica da portare avanti. Ho incontrato le squadre in questo periodo, c’è voglia di crescere e di avere maggiore visibilità. Altro tema centrale è il marketing, ai Campionati del Mondo di canoa velocità e paracanoa abbiamo avuto un grande ritorno di visibilità: penso che quella sia la strada su cui lavorare. Ci sono tante cose da fare, ma c’è grande entusiasmo e so di avere al mio fianco il Presidente Buonfiglio che con la sua esperienza e il suo nuovo ruolo ci potrà dare una grandissima mano”.

L’assemblea si è aperta con il conferimento al Presidente del Coni Luciano Buonfiglio del titolo di Presidente onorario della Federazione Italiana Canoa Kayak: “L’Assemblea, con sentita partecipazione, approva la proposta all’unanimità e con vivo entusiasmo, esprime gratitudine per l’eccezionale contributo reso negli anni da Luciano Buonfiglio alla crescita della Federazione”.

L’Assemblea Nazionale ha successivamente eletto i consiglieri e i rappresentanti di categoria:

Consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati

Paolo Tommasini (232 voti)

Enrico Rossi (187)

Daniele Epifanio Insabella (179)

Gian Marco Patta (167)

Adriana Gnocchi (157)

Maurizio Carollo (154)

Stefania Cicali (122)

Rappresentanti degli atleti

Carlo Tacchini (109)

Irene Burgo (90)

Rappresentanti dei tecnici