Si riapre la sfida ResegUp, la skyrace più famosa del territorio lecchese

Quasi mille i pettorali letteralmente andati a ruba appena dopo il via alle iscrizioni, si viaggia veloci verso il sold out

LECCO – E’ stato dato ieri, venerdì alle 20, il via alla corsa alle iscrizioni per la ResegUp, ben 985 i pettorali bruciati in appena 12 ore.

L’edizione numero 10 della ResegUp, la skyrace più famosa e amata della città, è in programma per il prossimo 1° giugno, alle 15.30.

La formula non cambia: dal centro città fino alla vetta del Resegone – a quota 1877 metri – e poi di nuovo giù per arrivare in piazza Cermenati. 24 chilometri di adrenalina e 1800 metri di dislivello e fiato sospeso.

Qui il link alle iscrizioni.

Stay tuned…